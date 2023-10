El diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, se mostró “sorprendido” por las publicaciones periodísticas que daban cuenta que dos dirigentes de Juntos por Cambio tendrían 450 mil de dólares sin declarar en una financiera de Paraná -que operaba como Asociación Mutual “10 de Abril”-, por lo cual, instó a que informen sobre su origen y exigió explicaciones a los referentes de ese espacio político.



“Rogelio Frigerio, quien encabeza esa propuesta política, debe dar cuenta de la situación de Juan Zacarías, quien es diputado provincial de JxC en la legislatura entrerriana, y de Jorge Maier, quien es candidato a diputado en las listas de Frigerio”, sentenció el legislador oficialista durante una entrevista que mantuvo con Gustavo Sylvestre por Radio 10.

En ese sentido, Casaretto instó a que algún fiscal investigue la denuncia periodística a efectos de ver el posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. “Frigerio y Bullrich tienen que dar explicaciones acerca de este tema porque cuando nosotros tuvimos algún dirigente cuestionado, Sergio Massa y nuestros referentes intervinieron rápidamente, con lo cual, en este caso, debería tomarse una actitud similar”, estimó el diputado.



En relación a la presunta operatoria por la cual Juan Zacarías y Jorge Maier tendrían depositado el dinero en la financiera que funcionaba sobre Alem 559, Casaretto mencionó que “se dieron a conocer contratos de mutuo privado, firmados por ellos”. “Zacarías es quien firma los mutuos primero por 150 mil dólares, otro por 150 y después renueva por 300 y Maier era uno de los beneficiarios finales y además aparece cobrando un monto de 10 mil dólares por los intereses mensuales que se pagaban por eso”, especificó.



Y continuó: “Aparentemente, la financiera no les devolvió parte del dinero y a partir de eso hubo una cesión de esos documentos a favor de una tercera persona que se presentó a Tribunales con la pretensión de cobrar”.



“Es una cuestión rara que haya dinero que no tenga explicación en la evolución patrimonial de estos funcionarios y que después aparezca, en sede judicial, y pretendiendo cobrar a través de un depósito a personas”, cuestionó Casaretto.



Así también, el legislador oficialista apuntó que “tanto Zacarías como Maier fueron funcionarios del gobierno de Macri Macri, uno en Anses y Renaper y el otro en el Pami”. Y cuestionó, también, que desde el entorno de Frigerio “se hacen los distraídos y no brindan explicaciones”.



“Son periodistas de investigación cuando aparece un peronista involucrado en algo que no pueda dar una explicación, pero cuando en un dirigente de ellos, no; y esto muestra la desesperación de Frigerio y Gainza, quienes están traicionando a Patricia Bullrich y están cortando la boleta masivamente”, comparó Casaretto al mencionar que “hay una distribución de boletas Milei presidente y Frigerio gobernador que se hizo por cientos de miles de hogares en localidades entrerrianas. “Frigerio está traicionando a Juntos por el Cambio con tal de llegar”, cerró.





Sobre la operatoria de evasión que se investiga



Según reportó Ámbito, la Asociación Mutual “10 de Abril” encubre en realidad el funcionamiento de una financiera que presta el dinero mayormente a los empleados municipales y del estado entrerriano. Préstamos que aparecen como fáciles de obtener pero que con los intereses abusivos que se aplican terminan siendo impagables. Así se genera una deuda refinanciada con más prestamos, además del negocio de la compraventa de dólares. La asociación prometía un atractivo interés en dólares del 3% y quien los cobraba era Jorge Maier.



Pero el conflicto comenzó cuando la entidad dejó de pagar lo acordado, lo que derivó en una denuncia y la intervención de la Justicia Federal, que procedió a investigar el origen de los fondos ante un eventual delito de lavado de activos.



Se presume que, para evitar ser investigado por los orígenes de los fondos, Zacarías envío a una tercera persona realizar la denuncia. No la hizo en primera persona, sino que la tercerizó, a un ex candidato a senador por el PRO.



Ahora la Justicia comenzó a averiguar el origen de semejante suma de dinero e incluso la Mutual terminó siendo intervenida. La fiscalía de Paraná al frente de la investigación caratuló la causa como "lavado de activos y enriquecimiento ilícito".