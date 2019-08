Casero y un particular análisis de las PASO: "En octubre les va a romper el c..."

Y agregó: "Que Cristina de Kirchner sea la vicepresidente del presidente que todos sabemos que el año pasado hablaba mi(...) de ella, no somos boludos". Asimismo, sostuvo que le gustaría "que [el candidato a gobernador bonaerense Axel] Kicillof explique el plan de obra que tiene" y auguró que "esto termina siendo chavismo" y que "vamos a ir a default si sube un tipo que dice que no se puede bajar".

Más adelante, compartió las letras del poema Avanti, de Almafuerte que dice "no te des por vencido, ni aun vencido, no te sientas esclavo, ni aun esclavo" y compartió mensajes de otros usuarios que, como él, no podían creer el desenlace de la primaria.

Horas antes, el creador de Cha cha chá había prometido casarse con la diputada Elisa Lilita Carrió si el Gobierno se imponía en las PASO.