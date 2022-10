El ministro de Economía Sergio Massa anunció una nueva actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a 330.000 pesos, que comenzará a regir desde noviembre. En Entre Ríos, el alivio fiscal alcanzará a casi 10 mil trabajadores, que dejarán de pagar el tributo gracias a esta decisión. “El objetivo es defender el ingreso”, sentenció Massa.

El Gobierno nacional anunció la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a 330.000 pesos. El nuevo “piso” beneficiará a más de 380 mil contribuyentes en todo el país, de los cuales 9.651 son entrerrianos. El beneficio comenzará a regir desde noviembre, para que los aumentos salariales no afecten el poder de compra de los trabajadores.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que el objetivo de la actualización del tributo es “garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extra o por producto de la paritaria por el impuesto a las Ganancias”.