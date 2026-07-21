El Área de Participación Ciudadana finalizó el análisis técnico de las propuestas presentadas para el Presupuesto Participativo 2026. Con la etapa de factibilidad concluida, solo restan recibir el visto bueno final 50 proyectos que se encuentran en revisión por las direcciones técnicas, 36 corresponden a proyectos de cámaras de seguridad y 14 a la colocación de juegos de plaza y mesas premoldeadas.

El relevamiento de las carpetas presentadas refleja las necesidades cotidianas expresadas por la comunidad en los diferentes barrios. Entre las solicitudes formuladas por los vecinos y entidades figuran materiales de construcción, la instalación de cámaras de seguridad, aberturas, pintura, mobiliario como sillas y mesas, equipamiento deportivo, juegos de plaza y didácticos, equipos informáticos e impresoras, cocinas, freezers, telas, canastos comunitarios de residuos, equipos de música y viajes educativos para recorrer museos y reservas naturales.

Para responder de forma concreta a estas solicitudes, la edición actual incorporó visitas previas a los lugares donde se requirieron obras de infraestructura y mejoras de accesibilidad. Este acompañamiento técnico permitió evaluar la factibilidad de los trabajos y adecuar cada propuesta a las condiciones reales de cada espacio antes de su aprobación final. Vale recordar que el Gobierno municipal destinó un total de 730.000.000 de pesos para ejecutar los proyectos y $23 millones para el Presupuesto Participativo Joven.

Las iniciativas fueron presentadas de forma conjunta por comisiones vecinales, clubes sociales y deportivos, grupos de vecinos autoconvocados, asociaciones civiles, comunidades religiosas, merenderos, escuelas de nivel inicial, primario y secundario e institutos de nivel superior.

¿Cuántos proyectos fueron presentados por zonas?

- Zona 1: 60 proyectos

- Zona 2: 45 proyectos

- Zona 3: 41 proyectos

- Zona 4: 46 proyectos

- Zona 5: 49 proyectos

- Zona 6: 39 proyectos

- Zona 7: 26 proyectos

- Zona 8: 54 proyectos

- Zona 9: 40 proyectos