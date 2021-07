Casi 4000 personas aguardan su segunda dosis de Sputnik V hace más de tres meses

La campaña de vacunación en Gualeguaychú se aceleró notablemente las últimas semanas al igual que en el resto del país. Aquí ya se vacunan a mayores de 30 años sin factores de riesgo, lo que significa que gran parte de las personas con factores de riesgo ya fueron inmunizadas con al menos una dosis, y que las que aún no han sido alcanzadas por el plan rector fue porque no tuvieron la voluntad de inscribirse.

Sin embargo, más allá que en la planificación del gobierno, como ocurrió en muchos otros países, se priorizó vacunar a más gente con una dosis y postergar la colocación de la segunda, en nuestra ciudad ya son casi 4000 las personas que superaron el plazo mínimo de espera de los tres meses y que están en condiciones de completar su esquema de vacunación con la Sputnik V.

Según confirmaron a ElDía autoridades sanitarias, el número preciso de gualeguaychuenses que fueron inoculados con el primer componente de la vacuna rusa hace tres meses o más son 3861.

vacunacion gualeguaychu

Sin embargo, esta semana llegaron solo 700 segundas dosis. De ellas, hoy se aplicarán 350 en el Centro de Convenciones, las que alcanzan para la mitad de los que se vacunaron antes del 23 de marzo (ya fue enviado el turno por orden alfabético del apellido, hasta los que comienzan con la letra H). Mientras que las otras 350 las aplicará el Centro de Salud Baggio, también con turno previo ya notificado.

Por lo tanto, aun quedarán por vacunar más de 3000 personas en la ciudad. ¿Qué problemas acarrea esto? Por el momento, ninguno. La Ministra de Salud Carla Vizzotti y distintos especialistas aclararon en más de una oportunidad que "ninguna dosis de ninguna vacuna vence", y que "la primera dosis genera casi el 80 por ciento de inmunidad (en promedio de las diferentes marcas) y la segunda dosis la completa y le da más duración".

Los esquemas de vacunación no se reinician, es decir que hay que respetar el mínimo entre las dosis pero no hay un máximo

"En todas las vacunas, la protección se brinda a partir de la primera dosis y lo que hace la segunda es extenderla en el tiempo", explicó por su parte la médica infectóloga Florencia Cahn, y continuó: "Es importante explicar que los esquemas de vacunación no se reinician, es decir que hay que respetar el mínimo entre las dosis pero no hay un máximo, y lo que se fija como intervalo no implica que la protección se venza".

En el caso de la vacuna Sputnik V, los estudios publicados indican que la eficacia llega al 73% luego de 18 días recibida la primera dosis y se eleva al 91,4% tras recibir la segunda.

Sin embargo, el inconveniente es el inminente arribo de nuevas cepas a nuestro país. Días atrás, el infectólogo Ignacio Bourlot sostuvo en diálogo con Radio Cero que “la aparición de la variante Delta y Delta Plus pone en el camino una cuestión de que una dosis de las vacunas que estamos utilizando actualmente no sería suficiente y habría que dar las dos dosis tanto de Sputnik como de AstraZeneca. Pero hablamos de las nuevas cepas, en el caso de las cepas circulantes en la actualidad, tanto Sputnik como AstraZeneca han demostrado tener alta eficacia con una dosis en casos moderados y graves. En el caso de Sinopharm, ya está instalado que hay que aplicar las dos dosis. Por eso es importante evitar que la variante Delta circule en el país, porque en ese caso requerirá la aplicación de dos dosis”, explicó.

EL DATO

Según los datos oficiales del Monitor Público de Vacunación contra el Covid-19 del Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el departamento Gualeguaychú ya se aplicaron 63.710 dosis, mientras que en el total de la provincia las inoculaciones son 660.041