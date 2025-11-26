El gualeguaychuense Casiano Barrios fue el gran protagonista del cierre de la temporada del Endurocross Entrerriano, al coronarse campeón en dos categorías.

El piloto local se quedó con los títulos en Experto 125cc y -en la más importante- Sénior Open Pro "Estoy muy contento porque fue un año muy positivo. Pude cumplir mis sueños: representar a una marca nacional en el Endurocross y salir campeón en las dos categorías con motos de dos tiempos, como quería mi amigo Julio David Gebhardt", expresó emocionado Barrios, quien dedicó especialmente el título de la categoría 125cc de dos tiempos "al más grande de la #43", en honor a la memoria de Gebhardt.

Con este doblete, Casiano Barrios cierra una temporada brillante y se consolida como una de las principales figuras del motociclismo entrerriano.