Con la presencia de 80 pilotos, el pasado domingo se puso en marcha la temporada oficial del Enduro Cross entrerriano, que contó con actuación estelar del gualeguaychuense Casiano Barrios, quien se alzó con la “Copa Ciudad de Diamante”.

Barrios se lució en la categoría Sénior Open y ratificó su excelente actualidad en el deporte motor, tras la reciente victoria (categoría Trail) que obtuvo en el prestigioso Enduro del Verano en Villa Gesell. Esta vez se midió y superó a leyendas de la disciplina, tales como el veterano y siempre vigente Sebastián Navarro, quien demostró que su técnica en el freestyle y motocross sigue intacta, y Mateo Bearzi, el ex piloto oficial del Campeonato Argentino que hoy vuelca su experiencia en la docencia deportiva.

​Tras la victoria, Casiano Barrios recibió de manos del intendente Ezio Gieco la Copa “Ciudad de Diamante 190 Aniversario”, en otra jornada perfecta en el enduro cross.

Con información de Vértigo de Carrera