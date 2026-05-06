El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará siendo investigado por enriquecimiento ilícito, a pesar de que el pasado 29 de abril, durante su exposición en el Congreso de la Nación, negara haber cometido algún tipo de delito.

Esta semana habrá dos nuevos testigos: el lunes declaró Matías Tabar, el contratista de las refacciones de la propiedad que el funcionario tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, mientras que este miércoles hará lo propio Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito.

Tabar se presentó a las 11 horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y confirmó que recibió 245.000 dólares en efectivo por renovar la casa que compró el jefe de Gabinete a fines de 2024; por su parte, Miano fue citado por ser uno de los organizadores clave en la transacción del inmueble de Caballito y porque actuó como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada vinculada en el caso.

Estos últimos días, se reportó que el funcionario tuvo gastos superiores a 9 millones de pesos en un viaje familiar corto a Bariloche, Río Negro, y se confirmó que encontraron más viajes del mísmo carácter. Por este motivo, un testigo clave, del que aún no se dio a conocer su nombre, declarará próximamente en esta causa.

Adorni sostiene que todos sus viajes familiares “fueron pagados con fondos propios” y que son de "índole personal", además de remarcar que el Estado no registra pagos por sus traslados personales. Paralelamente, defendió la legalidad de su patrimonio e indicó que sus declaraciones “están presentadas conforme a la Ley de Ética Pública”.

Por otro lado, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) avanzará, en los próximos días, con el análisis de las múltiples inconsistencias detectadas con valores, sospechosos y difíciles de explicar, debido a que superan sus ingresos.

En otro orden, y luego de que el pasado miércoles el diputado nacional Rodolgo Tailhade le pidiera explicaciones acerca de los traslados en autos oficiales y el uso de custodia oficial que utiliza su esposa para reuniones personales, el jefe de Gabinete informó que denunciará al legislador por presunto espionaje.

El Gobierno Nacional, por su parte, refuerza públicamente su apoyo y, además de remarcar la gestión que lleva el funcionario como responsable de la comunicación y coordinación interna de la presidencia de Javier Milei, se espera que retome las conferencias de prensa diarias en la Casa Rosada, debido a que este lunes se volverá a abrirse la sala de periodistas acreditados.

La investigación en curso continuará, durante todo el mes, con las averiguaciones para contrastar los ingresos del funcionario con la compra de las propiedades y el pago de los viajes al exterior que realizó durante la asunción como vocero presidencial y ahora como jefe de ministros, desde diciembre de 2023 hasta la fecha.

Fuente: NA