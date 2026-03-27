La investigación sobre Adorni sumó este viernes un nuevo capítulo, luego de que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentara en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial para recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora de Marcelo Grandío, periodista y amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo en el marco de una causa que intenta determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, se busca establecer si un vuelo privado a Punta del Este que compartieron Adorni y Grandío pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el requerimiento judicial no se limitó a los montos percibidos por la productora, sino que avanzó también sobre la forma en que se controló la prestación laboral de Grandío dentro del canal oficial.

En ese marco, la Justicia pidió los registros de ingresos y egresos, además de la documentación vinculada a la justificación de inasistencias, con el objetivo de verificar si la relación contractual se ajustó a las normativas vigentes o si existió una estructura de beneficios irregulares.

La pesquisa tomó impulso tras la polémica generada por el viaje privado a Uruguay, episodio que puso bajo la lupa el vínculo entre el funcionario nacional y el periodista. A partir de allí, la fiscalía orientó parte de la investigación a determinar si hubo algún tipo de beneficio cruzado entre ambos, especialmente a partir de los contratos celebrados con la señal estatal.

El foco judicial está puesto ahora en reconstruir no solo el circuito administrativo de esas contrataciones, sino también el nivel de cumplimiento efectivo de las tareas por las que Grandío habría sido contratado. Con esa información, el juzgado buscará establecer si hubo irregularidades con relevancia penal.

Qué busca probar la investigación sobre Adorni



Fuentes judiciales confirmaron que una de las claves del expediente pasa por establecer si el vuelo privado a Punta del Este constituyó un gesto personal sin consecuencias legales o si, por el contrario, puede ser interpretado como una ventaja indebida vinculada con contratos en la órbita del Estado.

Por ahora, el avance de la causa se concentra en la recolección de prueba documental. El resultado de esa etapa será determinante para definir si la pesquisa avanza sobre nuevas medidas o si se profundiza la situación procesal de los involucrados.