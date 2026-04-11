Desde hace un mes que la Casa Rosada no controla la agenda pública. Los que conocen al jefe de Gabinete aseguran que se lo ve afectado y golpeado anímicamente.

Las permanentes novedades judiciales que arroja la investigación por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no paran de darle dolores de cabeza a Javier Milei y a su hermana Karina.

Desde hace un mes la Casa Rosada no está en control de la agenda pública. Ni el fallo favorable por YPF, o la aprobación de la nueva Ley de Glaciares con la que se pretende una lluvia de inversiones en las provincias cordilleranas, lograron alterar el rumbo de la conversación pública. Incluso, la narrativa digital (el principal bastión libertario) se le tornó adversa para el oficialismo.

Pese a todo, el jefe de Gabinete no para de recibir apoyos por parte de los hermanos Milei. En la última reunión de Gabinete, Milei se hizo presente. Dio un breve mensaje haciendo un análisis de la situación política y económica y dejó a Adorni al frente del encuentro.

Se encargó particularmente de pedirle a sus ministros que las consultas y requerimientos de gestión se tramiten vía Adorni. Respaldos que se multiplican en medio de un tormenta que no cesa.También lo apoyó en la última entrevista brindada en la TV Pública.

Los que conocen a Adorni y lo tratan a diario reconocen que se lo ve afectado. Está golpeado anímicamente. Tal vez por ello, haya bajado su nivel de exposición hasta en las redes sociales. No es para menos. La investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita no para de arrojar datos que, lejos de traer calma, agregan inconsistencias. Sin embargo, en el entorno de Adorni señalan que en cualquier momento podrá retomar las conferencias o brindar nuevas entrevistas, algo que hoy parece lejano.

Este jueves circularon las facturas de los pasajes que Adorni realizó para volver de Nueva York tras el Argentina Week. Cerca del ministro coordinador ensayaron una explicación: cualquier operación de compra de pasaje sale a nombre del área, en este caso de “Jefatura de Gabinete”.

Al mismo tiempo dijeron que el pasaje de Bettina Angeletti fue pagado por la pareja de Adorni y que tienen el ticket, aunque no lo exhibirán por tratarse de una actividad del ámbito privado. También explicaron que los funcionarios de primera línea como ministros están obligados a viajar en primera clase. Como si fuera poco, el juez Ariel Lijo, a pedido de Pollicita, accedió a solicitar el levantamiento del secreto bancario de Adorni y su pareja.

La interna tampoco ayuda. Este viernes Patricia Bullrich se despachó: “Quizás no tiene el cuero tan duro”, dijo la senadora en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Recién arranca en política”, sentenció. La jefa de bloque del Senado fue lapidaria y la única que se animó a lanzar una crítica públicamente. Luego dijo que hay que dejar que la Justicia actúe.

La tensión entre el ala de Karina y el caputismo nunca cesó, más allá de la frágil tregua que asoma en la superficie, más por el delicado momento que atraviesa el Gobierno que por haber terminado las peleas internas.

Además, este jueves, la escribana Adriana Nechevenko, quien había expuesto ante el fiscal el día anterior, volvió a Tribunales para aclarar unos puntos. Pero también se prestó a una entrevista en Infobae. Fue la comidilla del día, con las explicaciones inconsistentes y contradictorias que en muchos casos dejaron más interrogantes que certezas.

Fuente: Perfil