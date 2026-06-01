Agravaron la situación procesal del único detenido, Claudio Barrelier, y ahora fue imputado por femicidio, que tiene prevista una pena de prisión perpetua.

La Justicia hizo lugar al pedido que presentó el abogado Carlos Nayi que representa a la familia de la nena de 14 años y también anticipó que el juez aceptó el pedido de que los abuelos de Agostina estén como querellantes en la causa.

Los investigadores no descartan añadir otros agravantes que podrían ampliar la pena.

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, ingresó en una etapa clave. La fiscalía aguarda los resultados de la autopsia, una prueba fundamental para determinar la causa y el mecanismo de la muerte, así como establecer si existió violencia, abuso sexual y el momento exacto del fallecimiento.

El único detenido e imputado es Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece alojado en el Complejo Penitenciario Bouwer acusado de homicidio. Sin embargo, las conclusiones forenses podrían derivar en una recalificación de la causa a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua. También se evalúa la incorporación de agravantes como alevosía o premeditación.

Además, los investigadores esperan los resultados de pericias realizadas en la vivienda del acusado, su vehículo y distintos elementos secuestrados. También analizan teléfonos celulares para reconstruir comunicaciones y movimientos registrados antes y después de la desaparición de Agostina.