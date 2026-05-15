La justicia entrerriana dictó una nueva resolución en torno al caso que conmocionó a la ciudad Gualeguay. En las últimas horas, el Juez Javier Cadenas dispuso la prisión domiciliaria por 30 días para el camionero de 53 años imputado por la muerte de Cecilia Cardona. La decisión se tomó durante la audiencia de apelación solicitada por la fiscal Mariangeles Schell con la presencia del imputado y el abogado defensor Rubén Gallardo.

A pesar de que el magistrado le dio la razón a la fiscalía en sus argumentos técnicos, determinó que, debido al tiempo transcurrido en el proceso, lo más conveniente era otorgar la modalidad domiciliaria mientras la investigación continúa su curso. El chofer cumplirá la medida en la ciudad de Crespo, de donde es oriundo.

Un giro dramático en la investigación



El hecho ocurrió en las primeras horas del 1° de mayo en el acceso norte a Gualeguay, en la intersección de las rutas 11 y 12. Inicialmente, la muerte de Cecilia —vecina del barrio Dunat de 47 años— trascendió como un fatídico siniestro vial. Sin embargo, el trabajo de la fiscal fue clave: el relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona fue contundente para descartar la hipótesis del accidente.

Según los registros fílmicos y la investigación liderada por la fiscalía, el suceso se habría desencadenado tras una disputa comercial. La hipótesis principal indica que el conductor del camión intentó marcharse sin pagar por servicios sexuales, momento en el que la víctima abrió la puerta del vehículo para impedirlo. En ese instante, el camionero aceleró la marcha y Cecilia terminó siendo arrollada por las ruedas del pesado vehículo.

La figura del transfemicidio



Dada la identidad de género de la víctima, el Ministerio Público Fiscal ha enmarcado el caso dentro de un protocolo de muertes violentas con perspectiva de género. La causa se investiga preliminarmente como un supuesto homicidio agravado en razón del género, figura contemplada como transfemicidio. Cabe recordar que el conductor había sido interceptado por la Policía a unos 30 kilómetros del lugar del hecho, sobre la Ruta 12, cuando se dirigía hacia General Galarza. Actualmente, la Justicia avanza en la recolección de pericias y evidencias fílmicas para esclarecer el hecho en su totalidad mientras el imputado permanecerá bajo arresto en su domicilio.

Fuente: Ahora