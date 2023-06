Mercedes Flores, tía abuela de Cecilia Strzyzowski, acaba de enterarse por televisión de que en un rastrillaje policial en el río Tragadero se hallaron huesos triturados y un dije con forma de cruz. Este último dato acrecienta sus peores sospechas: “No se lo sacaba ni para bañarse”, dijo en su casa de Barranqueras, donde vivía también Cecilia. El lugar de donde salió la noche del jueves 1 de junio con su pareja, César Sena, horas antes de desaparecer.



“El dije de la cruz... Lo llevaba puesto aquel día”, insiste Flores, a quien Cecilia consideraba su segunda madre. La joven de 28 años había partido con una valija negra de rueditas, donde dispuso dos mudas de ropa, y una mochila rosa. Le había dicho a su familia que se iría con Sena a la mañana siguiente hacia Corrientes para tomar un avión a Buenos Aires, pasar un día allí y después partir hacia Ushuaia, donde se iban a radicar. Un plan que nunca se concretó.

El relato es estremecedor. Pero Flores es una mujer firme, que no se deja desbordar por las emociones: “Me acuerdo que nos despedimos y me dio un abrazo bien fuerte. Tenía miedo y me dijo: ‘Tengo miedo de que se caiga el avión. Me voy a morir triturada’. Yo lo presentía y al final murió triturada”.



“El duelo va a empezar cuando los culpables estén presos. Recién ahí voy a llorar”, dice Gloria Romero, horas después de que encontraran un dije y restos que podrían ser de su hija en un río.



“Miro al cielo y me pregunto por qué”, añade la mujer, que se mantiene entera y tenaz en el reclamo de justicia. Dice que sabe que su hija está muerta, pero la ausencia de un cuerpo le impide iniciar el duelo. “Ahora entiendo a las Madres de Plaza de Mayo, es difícil soltar sin un cuerpo”, añade.

Mercedes muestra la habitación donde convivieron Cecilia y Sena. Rescata una tarjetita con un mensaje escrito a mano que el joven ahora preso le mandó a su sobrina nieta: “Un mes más a la colección, te admiro por aguantarme. Te agradezco por amarme. Te doy las gracias por ser mi mundo”. Y añade: “Vamos por más aventuras”.



El hallazgo del dije y los huesos puede ser un vuelco en la causa que conmociona al país y por la que están presos Emerenciano Sena y Marcelo Acuña, su hijo César, y cuatro de sus colaboradores. Uno de ellos, Gustavo Obregón, se quebró en las últimas horas y señaló un lugar donde habrían sido descartados los restos de Cecilia.



La joya es un regalo de Ángela, la hermana de Cecilia. “Se lo regaló hace cuatro años, cuando estudiaba en Corrientes. Y ella lo quería mucho”, explicó.



Los fiscales que investigan el caso confirmaron los resultados del operativo, en medio de una conmoción que no cede en la provincia. Mercedes se enteró viendo la televisión. “Consideramos que estamos teniendo resultados muy positivos”, dijo la fiscal Velázquez.



Los datos sobre el lugar habrían sido aportados por uno de los detenidos, Gustavo Obregón, colaborador del clan Sena, que está imputado como partícipe de homicidio. A diferencia de otros operativos de la causa, esta vez el acusado fue llevado al lugar por la policía para colaborar con la búsqueda, lo que alimenta las expectativas de un avance decisivo en la investigación.



Obregón es una persona de máxima confianza del clan piquetero, a tal punto que hacía de chófer de César Sena cuando éste iba al colegio secundario (se recibió en diciembre pasado). Está casado con Fabiana González, empleada de Acuña que también fue detenida como partícipe del homicidio.