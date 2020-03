Caso Corvetto: la responsabilidad social salva vidas

“En un principio me sentí sorprendido, y me llamo mucho la atención que a los diez minutos de enterarme me empiecen a llegar mensajes y llamados”, aseguró Corvetto, que tomó la determinación de salir a contar su historia “para llevar tranquilidad a mi familia, amigos y a toda la población”.

Más tranquilo, el profesional de la salud reflexionó que “vino bien que sea el primer caso y que pueda relatar mi experiencia, y agregó que “ojalá todos se concienticen que hay que aislarse y tomar todas las medidas de precaución”.

Su retorno de Brasil, dónde contrajo el virus

Corvetto estuvo de vacaciones y luego en un congreso en Río de Janeiro, ciudad que es visitada por turistas de todas partes del mundo, y allí se contagió el COVID-19.

Viajó en avión sin compañía, con los asientos aledaños vacíos, hacia Buenos Aires. De retiro hacia Gualeguaychú, aseguró que tampoco tuvo contacto con otras personas.

“Cuando venía en el vuelo empecé a tener mucosidad, y luego escalofríos. Pensé que me estaba engripando”, reveló el médico. Producto de esos síntomas, que se agravaron a fiebre y dolor fuerte de cabeza, decidió asilarse ni bien llegó a la ciudad.

“No quise tener contacto con nadie de mi familia, ni con mi mamá ni con mi hermano, quien me hace las compras y la deja en la puerta de mi casa”, afirmó, y aclaró que “fue un caso leve y sin los síntomas más típicos, nunca estuve internado ni en terapia como circuló por las redes”.

La fortuita confirmación

Corvetto fue examinado en el Hospital Centenario el viernes 13, pero no se le hizo el hisopado porque no correspondía por protocolo, ya que en aquel momento Brasil no figuraba como país de riesgo.

Sin embargo, al día siguiente el médico decidió hacerse el hisopado por su cuenta, pese a no tener los síntomas clásicos. Este viernes 20 por la tarde, le llegó el resultado que confirmó que es portador del virus que tiene en vilo al mundo.

“El miércoles 25 cumplo con los 14 días de aislamiento, luego seguiré cumpliendo la cuarentena general”, aseguró Corvetto, que en las próximas horas se realizará un nuevo hisopado para saber si ya está curado.

“Agradezco haberme aislado, salgan a la calle para hacer estrictamente lo necesario”, advirtió.