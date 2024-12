El fiscal Jorge Gutiérrez habló en Ahora Cero Radio y contó novedades en torno a la causa. También se refirió a la autopsia practicada sobre el cuerpo de Elías Benítez en Oro Verde.

“La médica que intervino en la autopsia dice que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión, y que no hay rastro de que haya intervención de otras personas. Las características que describen en el informe se coinciden con lo que dicen los manuales sobre este tipo de casos: hallazgo de agua y arena en los pulmones, que son elementos que están en el río. También se encontró una pequeña lesión en la cabeza, que no pueden determinar si fue antes o después de la muerte. No es una lesión contusa, más allá de eso, no tiene nada que ver con la mecánica de la muerte”, expuso Gutiérrez.

Por otro lado, el fiscal relató que al cuerpo del joven lo encontraron unas personas que avisaron a Prefectura y luego la Policía averiguó si había algún reporte de desaparición en los últimos días. Como tenía un tatuaje de guantes de boxeo en la espalda, la comisaria habló con la madre, y le preguntaron si estaba en condiciones de hacer el reconocimiento. La mujer va y reconoce el cuerpo y dice que es el hijo. Entonces, se envía el cuerpo a Oro Verde por el estado en el que estaba, lo que se concreta a partir del martes a las 10 am. En el ínterin la policía conservó la mayor cantidad de material fílmico, e hizo de más, y junto con eso y otros elementos, se fueron hilvanando los hechos".

A partir del material recabado, Jorge Gutierrez manifestó que “ pedimos que activen la geolocalización para encontrar el teléfono porque no lo tenemos, para ver desde dónde le mandó el mensaje a un vecino de los departamentos que él alquilaba, ya que Elías había intentado ingresar al departamento de ese vecino porque decía que lo venían corriendo. El vecino le dijo a la Policía que afuera no había nadie. Después, Elías le mandó un mensaje a este vecino a las 03.40 horas, pidiendole disculpas por lo que haya pasado, el vecino le hace una sugerencia, el le responde que no va a molestar más, es algo ambigua la forma en la que se puede interpretar esto último. Más o menos a esa hora, su amigo de calle Belgrano lo ve, está con él, Elias quiere dejar la bici y sus cosas ahí, el amigo le dice que no y él sale de ahí. Eso está filmado, él se va solo. Esas son la últimas personas que lo vieron”.

Además, el fiscal señaló que hay material filmico en el que se ve que a las 5 de la mañana, Elías cruzó el puente solo y a las 5.30 una cámara de La Delfina lo capta pasar: “Nadie lo seguía”, aseguró.

Por último, el fiscal volvió a reafirmar que Elías “murió en el río, murió ahogado, eso es lo que podemos precisar, después otra persona puede pensar otra cosa, la ley tendrá que demostrar por qué la médica está equivocada. Acá hay una hipótesis , y otra, y prevalece la que tiene más elementos”.