El jefe de Policías Luis Báez dialogó con Ahora Cero Radio y contó cuáles son las novedades en torno a la muerte de Elías Benítez, que hoy conmociona a Gualeguaychú.

“Se dispusieron 4 allanamientos por denuncias de la madre, que el Director de Garantía autorizó y se solicita el secuestro de la bicicleta y calzado de Elías. En dichos allanamientos se incautaron celulares y una notebook. Se realizó la revisión médica de los 4 sospechosos, pero no hay detenidos. Y en horas de la tarde de ayer, se hizo una rastrillaje en zona de La Delfina y el Mangrullo con el ratreo de un can. Ese rastrillaje llevó a cercanías del Mangrullo en donde en la parte de los matorrales se econtró una zapatilla blanca que era similar a la que podía tener Elías el día jueves. Se incautó y después veremos si es o no”, precisó Báez.

El jefe de la Policía expresó que no se descarta ninguna hipótesis y que se aguarda el resultado de la autopsia que se practicará hoy en Concepción del Uruguay.

“Hasta el momento no tenemos otros indicios que nos hagan sospechar de eso. No es una tarea sencilla, porque si el hecho ocurrió en zona del Parque, la ultima cámara que tenemos es la de La Delfina, y no tenemos hasta el momento otro registro fílmico que de cuenta de Elías en el lugar. Estamos recolectando la mayor cantidad de pistas a través de cámaras de vigilancia y testimoniales. Hasta ahora, no hay testigos del hecho”, apuntó Luis Báez.

Por otra parte, mencionó que “hay mensajes de Whatsaap y llamadas con sus amigos que están en poder del fiscal. De las amenazas que sufría Elías tomamos conocimiento por las denuncias de la madre, pero no había denuncias anteriores”.

En tanto, la familia de Elías se encuentra organizando otra marcha para pedir justicia por el joven para el miércoles a las 17.30 horas.