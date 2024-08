La Justicia de Villaguay determinó no hacer lugar a los pedidos de cambio de carátula y de fuerza de seguridad en la causa en la que se investiga la desaparición de Enrique Fabiani. Ambas solicitudes habían sido realizadas por la familia del hombre desaparecido, en virtud de las sospechas que pesan sobre el accionar de la División Abigeato de la Policía el día que fue visto por última vez, en un campo de Bovril.

“Entiendo que por el momento no corresponde hacer lugar, en razón de que no obran, ni han sido incorporados elementos objetivos -dentro del plexo de evidencias incorporadas en esta IPP.- que ameriten proceder en tal sentido“, expresó al respecto el fiscal Mauro Quirolo. Explicó luego que no hay indicios de una privación ilegítima de la libertad en la evidencia analizada -testimoniales, celulares, geotrackers de las camionetas, filmaciones, informes y otros documentos y que tampoco surge omisión por parte del Estado en dar información, con lo cual la tipificación “privación ilegítima de la libertad” no corresponde.

El fiscal expresó su “inclaudicable decisión de esclarecer el presente caso” y reiteró que solicitará -sin remover del caso a la Policía- que intervengan fuerzas federales, a modo de apoyo. Habló, en ese sentido, de la posibilidad de que se sumen Gendarmería y Prefectura Naval Argentina. Pero también adelantó que pedirá que colaboren dotaciones de Bomberos Voluntarios, la Brigada de Rescatistas de Entre Ríos y agentes de la Dirección de Protección de Personas de Santa Fe, para que se realicen nuevas búsquedas y rastrillajes en bañados, lagunas y arroyos de la zona, utilizando buzos tácticos y personal especializado.

En el mismo sentido, Quirolo dio luz verde a otro pedido de la querella, relacionado con la posibilidad de que realice una prueba con Luminol sobre los vehículos de Julio Lodi, dueño del campo donde fue visto por última vez Fabiani.