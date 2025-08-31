Mariano Corvalán es el agente de policía de 38 años que le disparó a su pareja, Carolina Huck, en la madrugada del lunes, y luego intentó suicidarse. Inmediatamente ambos fueron trasladados al Hospital Centenario, donde permanecen aún en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La causa está a cargo del fiscal Jorge Gutiérrez, quien informó que la carátula es tentativa de femicidio y la pena sería de 10 a 15 años de cárcel para el agresor. Gracias a que le bajaron la sedación, pudo ser notificado por la Justicia: “Lo vio el medico policial, se le notificaron sus derechos, se le comunicó que queda aprehendido por tentativa de femicidio y se le designó un defensor oficial”, expresó Gutiérrez.

Según los partes médicos a los que accedió Ahora ElDía, Corvalán despertó y está sin respirador ni tubo traqueal desde el viernes. Además, le indicaron comer una dieta blanda y está con sedantes moderados.

Además, los especialistas están expectantes sobre su situación neuroquirúrgica y sigue con una betería de antibióticos a la espera del resultado de los cultivos porque tuvo fiebre hace unos días atrás. También está sometido a un tratamiento con gotas oculares para desinflamar la zona a fin de que puedan operarle el parpado derecho. Mañana o el martes podría pasar a sala común.

Por su parte, Carolina Huck, la docente baleada, despertó y está sin respirador ni tubo traqueal desde el jueves. Además, le sacaron uno de los tubos plurales y los drenajes abdominales. Tiene medicación para dormir y podría pasar entre hoy y mañana a una sala común. Sin embargo, el informe médico no es alentador para Huck en el futuro: el proyectil lesionó la médula ósea y podría tener algún tipo de parálisis en la parte inferior del cuerpo.

El caso que conmocionó a la ciudad

De acuerdo a lo relatado por el Jefe de la Policía Departamental Luis Báez: “En horas de la noche del lunes un funcionario policial llamó a la Sala del Comando Radioeléctrico y dio aviso de que le había efectuado un disparo a su pareja y que necesitaba una ambulancia en el lugar urgente”.

Báez precisó que desde el comando alertaron al Hospital Centenario y a personal de la Comisaría Cuarta, que se presentó en el lugar, en Rioja casi Gutemberg.

“Llamó a una hermana para que retire a su hija de 5 años de edad, y cuando llegó el móvil policial, él estaba en la vereda. Cuando lo ve se efectúa un disparo con su arma reglamentaria, en la parte baja de la mandíbula con una trayectoria ascendente”, detalló.

En ese momento, “sus compañeros lo asistieron inmediatamente y lo llevaron en el móvil al hospital, así que prácticamente llegaron los dos al mismo tiempo. Fueron atendidos e intervenidos quirúrgicamente”.

Acerca de qué motivó el hecho, Báez señaló: “En el llamado, que quedó registrado y va a ser elevado a fiscalía, él mismo adujo que le efectuó el disparo, entendemos que hubo una discusión. También sabemos que estaba la menor en el lugar. Le disparó en la parte del tórax, del lateral izquierdo al derecho, en la zona de las costillas, involucró varios órganos, y en relación a eso fue la intervención quirúrgica que tuvo”.

Con respecto a la hija de ambos, el jefe policial afirmó que “está al resguardo del hermano de la señora, ya por disposición judicial, y también intervino el Copnaf”.