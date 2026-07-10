La niñera que cuida a la hija de Martín Insaurralde y Jésica Cirio, Milagros Escudero, afirmó no haber entrado nunca al dormitorio de la pareja ni al vestidor donde supuestamente fue grabado el video, donde la conductora y modelo mostraba dólares en efectivo, dentro de bolsas plásticas, escondidos en cajones.

La testigo fue llamada por la Fiscalía debido a que trabaja con la familia desde el año 2021 y, muchas veces, se quedó a dormir en esa vivienda; los investigadores buscan confirmar si las imágenes pertenecen a la casa del barrio privado "Fincas de San Vicente", propiedad de Insaurralde, o al departamento de la modelo en el barrio porteño de Belgrano.

Escudero sostuvo que desconoce el vestidor porque nunca subió a la planta alta de la casa de San Vicente, e indicó que, cada vez que iba a trabajar, limitó su circulación a las áreas de la casa donde la menor permanecía: baños, cocina y parque.

Al ser consultada puntualmente por el vestidor y las imágenes de la grabación difundida, aseguró no reconocer ninguno de los objetos que allí aparecen y aseveró no haber visto nunca la cantidad de dinero mencionada, que rondaría cerca de los 10 millones de dólares.

Por otra parte, confirmó haber viajado al Mundial de Qatar 2022 y también a Bariloche, junto a Cirio e Insaurralde, para realizar las tareas relativas al cuidado de la niña, por la que había sido contratada por la pareja. También ratificó que continúa trabajando para Cirio en Nordelta.

Luego de esta declaración, la Fiscalía mantiene la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mientras que la defensa de los acusados objetó preguntas sobre posibles consignas previas para declarar.

Por el momento, la Justicia ratificó la validez de los videos donde se los ve rodeados de grandes sumas de dinero; mientras que continúa efectiva la prohibición para salir del país que solicitó el juez federal Luis Armella. Tampoco pueden alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización.

Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la inhibición general sobre el patrimonio de ambos, mientras que el juzgado desestimó el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Sergio Mola.

Fuente: NA