El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) fue creado por Ley 25.746, reglamentada por Decreto 1005/2003. Ese registro centraliza en una base de datos información de todo el país sobre niños, niñas y adolescentes de quienes se desconozca el paradero, y maneja la Línea 142, a la que se puede llamar si se tiene información sobre un/a menor extraviado/a. Depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

Las estadísticas que se publican tienen datos hasta el año 2022. Ese año se registró un total de 1.935 búsquedas, de las cuales 488 estaban en trámite y 1447 paralizadas.

De esas búsquedas ingresadas en 2022, 1.202 eran niñas, 729 niños y 4 menores transgénero. Casi la mitad (48%) tenían entre 13 y 15 años (943), el 30% entre 16 y 17 años, y el 18% entre 0 y 12 años.

En su informe ante el Senado del 15 de mayo último, el entonces jefe de gabinete Nicolás Posse, presentó datos de este registro: “El Ministerio de Justicia informa que durante el año 2022, se recibieron 1.935 búsquedas de paradero de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, en el 2023, la cifra se incrementó, registrando 3.115 búsquedas. Finalmente, hasta el 31 de marzo de 2024, se registraron 687 nuevas búsquedas”, explicó Posse.

Y agregó: “Al día de hoy continúan en trámite en el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) un total de 1.777 búsquedas, ya sea porque las personas menores de edad aún no han sido halladas o bien fueron halladas pero todavía no fue informada tal circunstancia al Registro”. El dato, explicó Posse, incluye también búsquedas ingresadas con anterioridad al 2022.

“Así mismo, se destaca que la cantidad de búsquedas ingresadas al RNIPME y el cambio de estado (“en trámite” o “paralizadas” por haberse dejado sin efecto) se modifica diariamente debido a que los datos recibidos incluyen cualquier búsqueda de paradero de niñas, niños y adolescentes ordenada por toda autoridad competente del país que lo informe, aún si la búsqueda finaliza en forma inmediata”, indicó Posse en su presentación.



¿Qué es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas?

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), de acuerdo con el Decreto 1093/16, coordina “la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, las demás carteras del Poder Ejecutivo Nacional y cualquier otro organismo o ente centralizado o descentralizado, del orden nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que intervenga en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de personas con identidad desconocida o cuya información pueda ser de utilidad para dar con el paradero y/o identidad de las mismas”.

El SIFEBU se ocupa de diseñar acciones y programas como el Alerta Sofía. Además, trabaja con organismos de la sociedad civil dedicados a la temática, como Missing Children. Sin embargo, no se focaliza en menores, sino que trabaja en la búsqueda de personas de todas las edades.

El sistema publicó la búsqueda de Loan Danilo Peña, y ofrece una recompensa de $ 5 millones a quienes den información sobre su paradero. Desde el inicio de la búsqueda, recibieron más de 180 llamados a la Línea 134, según explicó en una entrevista radial Leticia Risco, coordinadora del SIFEBU.



¿Qué dicen los datos de Missing Children Argentina?

La ONG Missing Children publica los casos de niños, niñas y adolescentes buscados actualmente en todo país.

En el listado de Missing Children Argentina figuran 115 niños, niñas y adolescentes que aún siguen desaparecidos. “Esto no quiere decir que este sea el número exacto. No sólo porque todos los días desaparecen niños, niñas y adolescentes, sino porque no de todos (los casos) tenemos conocimiento”, explicó a Chequeado Octavio Lizarraga, voluntario de la ONG.

Y agregó: “De ese número, más de 40 son chicos que ya cumplieron la mayoría de edad, pero seguimos posteando las fotos en la página de Missing Children porque la denuncia nos llegó cuando eran menores de edad. Algunos incluso llevan más de 20 años desaparecidos lamentablemente, pero seguimos publicando sus caras”.

En estos casos, explicó Lizarraga, hacen una progresión de la foto: a través de una herramienta de Inteligencia Artificial, tratan de identificar cómo se vería en la actualidad o el menor desaparecido en su momento, ahora ya habiendo cumplido la mayoría de edad. “No podemos seguir publicando 15 años después la foto de esa persona como menor”, aseguró.



Fuente: Chequeado