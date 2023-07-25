En Concordia la población se encuentra unida bajo un solo grito: que aparezca Luisina Leoncino sana y salva. Hace 15 días que la joven de 24 años ingresó a la casa de quien podría ser su posible femicida y nunca más se registraron datos de su vida ni su paradero. Hoy, mientras la búsqueda se intensifica cada vez más, la justicia decidió imputar y detener con prisión preventiva a al principal acusado de ser el culpable de su desaparición en Entre Ríos.

Fue en la madrugada del domingo 9 de julio cuando Leoncino ingresó a la casa de Horacio Rafael Benítez y según certificaron quienes llevan a cabo el caso, nunca más salió. Los últimos registros de su paradero fueron cuando la vieron ingresar en el domicilio del ahora imputado por femicidio, de la cuales hay cámaras de seguridad en la zona que mostraron cómo fue que ella entró en el lugar. Pero, al mismo tiempo, no hay imágenes de su retiro ni tampoco otra puerta por donde pudo haber salido. Hay una realidad y es que por el momento, se analizan todo tipo de posibilidades que puedan haber sucedido en el lapso de estos 15 días que se encuentra desaparecida pero todo apunta que se trató de un nuevo femicidio en Argentina.

Es por eso mismo, el lunes por la mañana Rafael Benítez, de 42 años, fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N°3 por orden del Juez de Garantías de Concordia, Germán Darío Dri, con prisión preventiva por 90 días e imputado por femicidio tras una serie de allanamientos realizados en su domicilio ubicado en la zona de Santos Vega y San Lorenzo del Barrio 6 de Febrero.

La investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal bajo José Costa y desde allí mismo, en las últimas horas, declararon por qué se tomó la decisión de detener e imputar al sospechoso. "Hay elementos suficientes para determinar que Luisina ingresó a ese domicilio (el de Benítez) un determinado día y no se la vio salir", comentaron. A la vez, agregaron que a Benítez “se lo vio salir del domicilio cargando unas bolsas de consorcio con un casco y guantes puestos”, lo cual ayudaría aún más en la investigación.

Asimismo, informaron que en el allanamiento a la casa de Benítez el personal de Criminalística tomó muestras debido a que encontraron indicios de manchas que se analizarán en un laboratorio para determinar si se trata de sangre humana y de ser así, si es la sangre de la víctima.