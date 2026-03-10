El juez Federal Hernán Viri estuvo en el estudio de Cero y Bolazo, donde se refirió a la causa que involucra al Parque Industrial con hechos de contaminación.

“Recientemente desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron qué estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El fiscal federal también lo va a analizar. Y después, antes de decidir nada, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía. Y después de eso, tomaré la decisión que tenga que tomar con respecto al Parque Industrial”, señaló.

Viri contó que “la pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina, arrojo que había una afectación ambiental, los sedimentos encontrados, están contemplados en el anexo 2 de la ley 24.051. Este plan que presentó la Codegu, también quiero ponerlo a consideración de la ciudadanía, y en función de escuchar a todas las partes, tomar una decisión”.

El juez Federal reconoció ser consciente de que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, el juez tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo es importante el avance industrial, las fuentes laborales, por eso no dispuse directamente la clausura, y propuse la búsqueda de arribar a una solución”.

