La fiscal Natalia Bartolo, no tiene dudas de la responsabilidad de Conrado González en la muerte de Alexander Reverdito, la primera víctima fatal por causas violentas en Entre Ríos durante 2024. Reverdito falleció el 2 de enero de 2024 en Larroque tras sufrir muerte cerebral como consecuencia de la paliza que le propinó González, que comenzó a agredir el joven sin mediar palabras y continuó agrediéndolo después de que había caído al piso y se encontraba indefenso.

El juicio se realizará ante un jurado popular en Gualeguaychú a partir del martes 26 y se prolongará hasta el viernes 29 cuando se conocerá el veredicto del jurado popular. Durante el debate, los jurados analizarán la evidencia de las partes consistente en la declaración del imputado y los testigos, los estudios médicos que se realizaron a Reverdito tras la agresión. A diferencia de la defensa, que intentará probar que hubo una pelea, la fiscal sostuvo que “siempre mantuvimos que fue una agresión, no una pelea”.

Fiscalía intentará probar que el 1 de enero, cuando volvía de un boliche, Reverdito fue atacado por González, que lo agredió sin mediar palabra y continuó golpeándolo cuando se encontraba en el suelo. La víctima logró incorporarse y llegar hasta su casa, desde donde fue trasladada al Hospital Centenario, donde murió como consecuencia de un derrame cerebral. La autopsia arrojó que el deceso fue consecuencia de los golpes que recibió. González enfrenta una acusación por el delito de Homicidio simple con dolo eventual.

En declaraciones a Canal 9 Litoral, en el paraje rural Talitas, en el Departamento Gualeguaychú, la mamá de Reverdito manifestó: “Una condena va a aliviar, pero el dolor es para siempre. La condena es algo justo por lo que él cometió. Él (por González) tiene que pagar por eso; a mi hijo no me lo devuelve nadie”, sentenció María, y añadió: “La mamá de él va a ir a verlo a la cárcel, lo va a abrazar, va a tomar mate con él, se va a sacar una foto; el mío no vuelve más”.