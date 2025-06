La Justicia le rechazó la excarcelación al policía federal que asesinó de un disparo en la cabeza a Thiago Correa cuando se enfrentó a tiros con cuatro delincuentes durante un intento de robo, en el que mató a uno de ellos e hirió a otros dos en el partido bonaerense de La Matanza.

Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, se encuentra imputado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” y seguirá detenido mientras se desarrolla la investigación, según informaron fuentes judiciales.

El ilícito prevé una pena que va de ocho a 25 años de cárcel, conforme a lo establecido por el artículo 79 del Código Penal. El uniformado declaró ante el fiscal Diego Rulli que “prefería que lo maten a él de que Thiago hubiese muerto”.

Durante su testimonial, insistió en que la situación se desató cuando cuatro delincuentes intentaron atacarlo a él y a su madre. “Si no hubiese sido por estos cuatro delincuentes, que querían matar a mi madre y a mí, no hubiese actuado y hoy Thiago estaría vivo”, sostuvo.

Conmovido, el efectivo relató que desde el momento del hecho no deja de pensar en su propio hermanito, también de 11 años. “Él va a la escuela, y que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto… es algo que no me deja dormir”.

Aguilar Fajardo remarcó que al momento de disparar estaba “focalizado” en los agresores, con el único objetivo de que se fueran del lugar. “Lo único que quería era que se vayan”, dijo.

Finalmente, describió el lugar como “una zona muy oscura”, con varios obstáculos visuales, como postes de luz, una parada de colectivos y diversos comercios. “Imposible que haya visto”, subrayó.

Por su parte, Joaquín López Otto, el ladrón que estaba prófugo fue detenido este miércoles mientras deambulaba en la zona de la Calle 900 y Avenida Central del barrio Villegas, en la localidad de Ciudad Evita.

En la balacera murieron Brandon Corpus (18),quien recibió seis tiros, y resultaron heridos Uriel Montenovo (21), con un disparo en la pierna, y Uriel Leiva, baleado en el abdomen y en estado crítico.

La Policía Científica halló en el lugar un revólver calibre .38 sin numeración ni municiones, una vaina servida y rastros hemáticos del menor a casi 200 metros del epicentro del tiroteo. (NA)