Se trata de una causa que inició en 2006 caratulada “UPM (ex Botnia) y otro s/ Infracción Ley 24.051 (Art. 55)”, y no es la primera vez que Uruguay se niega a colaborar con la Justicia Federal de Gualeguaychú.

La postura se escuda en la Resolución Nº 2052 que emitió en 2008, el gobierno del entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, por la cual se niegan por razones de “seguridad” la comparecencia de directivos de la pastera UPM (Botnia en ese entonces) ante la Justicia Federal por el cargo de “tentativa de contaminación”, que impulsó el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

Nuevamente, este año la solicitud de “cooperación jurídica internacional” de parte del Juzgado de Primera Instancia de Gualeguaychú, para el “sometimiento ante tribunales argentinos de representantes y titulares de la empresa Botnia SA, Botnia Fray Bentos SA y UPM SA” en relación a “procesos que se vinculan con aspectos medioambientales”, fue rechazada.

La nota con fecha el 11 de febrero de 2026 y firmada por el presidente Yamandú Orsi, a la que tuvo acceso Ahora ElDía, vuelve a basar su posición en el argumento de que los requerimientos “afectan directamente a los intereses esenciales del Estado uruguayo, en tanto refieren a emprendimiento industriales instalados en territorio nacional”.

Al respecto, el juez federal Hernán Viri contó que en “la nota de oficio, firmada por el Presidente de Uruguay, me hizo saber que no iban a contestar todos mis requerimientos porque UPM es una cuestión de interés nacional, por lo que no iban a dar ningún tipo de respuesta. Y, en paralelo a esta cuestión, de manera concomitante, la CARU que es la encargada de llevar el control de la afectación del río Uruguay, nos envió un informe de 2021 y 2022. Esos informes muestran que se superan los parámetros permitidos de contaminación, puntualmente en lo que es materia fecal, fósforo y temperatura del río. Esos son datos científicos”.

De los informes de 2023, 2024 y 2025, Viri señaló que no se tiene ningún dato, a pesar de que la CARU es un órgano binacional de contralor: “Antes de estos datos que nos enviaron, los últimos que teníamos eran de 2019. Se trata de un incumplimiento de parte de la CARU. Después de muchos requerimientos que le fui cursando desde que soy Juez federal acá, hace poco subieron los informes hasta el año 2022”.

La CARU es un órgano binacional y tiene rango diplomático, por lo que el Juez Federal no tiene potestad de allanarlo, ni exigir nada desde el punto de vista penal: “En estas situaciones, encuentro un límite muy firme en la falta de colaboración, normalmente esto se destraba a través de la cancillería, que en nombre nuestro presidente debería hablar con la cancillería uruguaya para pedir esa colaboración. Estoy evaluando sentarme con el canciller Pablo Quirno para plantear esto, porque es la única vía por la que se puede llegar a destrabar. Mi potestad como juez, llega a la mitad del río Uruguay, luego es jurisdicción uruguaya por lo cual no puedo ir a tomar muestras”.

Viri reconoció que la actual postura nacional en torno al Medio Ambiente “conspira a la hora de obtener resultados importantes cuando se llevan a cabo investigaciones para despejar cuestiones ambientales. Hay un límite que me lo fija la autonomía de otro país, y eso podría destrabarse a través de la política, la Cancillería o del propio Presidente. Uno advierte que para este Gobierno hay otras prioridades, no juzgo si está bien o mal, solo digo que es eso lo que ocurre”.

Contaminación con sello local

Hernán Viri tiene a su cargo el caso de contaminación de la Planta de Efluentes Cloacales del Parque Industrial Gualeguaychú y esta semana recibió el plan de acción para resolver la situación: “Recientemente desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron que estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El Fiscal Federal también lo hará. Y después, antes de decidir, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía para luego tomar una decisión respecto al Parque Industrial”. Y agregó: “La pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina arrojó que había una afectación ambiental, los sedimentos encontrados están contemplados en el Anexo 2 de la Ley 24.051”.

El Juez Federal reconoció ser consciente de que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó que “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo, es importante el avance industrial y las fuentes laborales. Por eso, no dispuse directamente la clausura, sino que estoy tratando de arribar a una solución, que las partes comprendan la importancia que tiene esto. Si se llega a un acuerdo, la idea no es como una primera decisión intempestiva clausurar el Parque Industrial, pero sí lo estoy evaluando”.

El problema con la Planta de Tratamientos de Efluentes del PIG es que no da a vasto con todo lo que tiene que procesar, por lo cual la solución estaría dada con la modificación de la misma. Viri barajó que otra alternativa podría ser clausurarla y que cada empresa haga su tratamiento de los desechos, aunque reconoció que sería inviable desde el punto de vista económico.

“Me parece que es más sencillo que se pongan de acuerdo las empresas, la Codegu y la Municipalidad para tratar de readecuar la planta y dar una solución al Medio Ambiente y al barrio que está pegado, porque el olor es insoportable. Hay que abordarlo y dar una solución. Desde la Justicia tenemos que dar respuestas definitivas a este tipo de cuestiones”, concluyó.