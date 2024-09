El caso es realmente impactante, por las edades de los implicados y por las consecuencias que produjo en la familia y amigas de la víctima, que aun transitan el duelo por su repentina pérdida.

El juicio está siendo muy doloroso para los padres de Valentina, quienes tuvieron que revivir la tragedia del 5 de agosto de 2023, cuando la joven que iba en el asiento de acompañante del VW Golf conducido por Demian Ferrari sufrió heridas letales tras el impacto contra un árbol en calle Estrada, frente al Corsódromo.

Además, con el transitar de los 18 testigos convocados por la Fiscalía y la querella, se fueron conociendo más detalles de aquella madrugada trágica.

La caratula de la causa es por homicidio culposo doblemente agravado (por conducción temeraria y por el consumo excesivo de alcohol), y privación ilegítima de la libertad ambulatoria (ya que según planteó la fiscalía y la querella Valentina expresó “a viva voz” que quería bajarse del vehículo cuando chocó por primera vez en Estrada y Aguado, pero el conductor no se lo permitió).

Por estos hechos, el lunes, desde la querella pedirán 7 años de prisión efectiva, en tanto que la fiscalía solicitaría una pena similar. Por su parte, el abogado defensor de Demian Ferrari, Alfredo Vitale, pedirá la absolución del joven de ahora 19 años.

Durante las audiencias declararon testigos claves, como los policías que tuvieron intervención aquella noche, el perito en criminalística, el médico forense a cargo de la autopsia del cuerpo, y personas que presenciaron los siniestros.

Según aseguró a Ahora ElDía el abogado que representa a la familia de la joven, Martín Britos: “Con el testimonio del oficial Alegre se probó la conducción temeraria, él dio cuenta que se entrevistó a dos testigos y uno de ellos refiere haber visto el primer siniestro y escuchado el segundo, ubica el auto con Demian Ferrari conduciendo y con Valentina de acompañante, y refiere que estos testigos escucharon a Valentina gritar que se quería bajar. También declaró la oficial González que hizo la entrevista, que refiere lo mismo, que lo vieron venir a gran velocidad, hacer maniobras antirreglamentarias y que escucharon a Valentina gritando”, relató.

Después declaró también el perito en criminalística, “que dejó acreditado el exceso de velocidad y la maniobra, y también dijo que en su informe no hizo mención a la alcoholemia positiva porque todavía no estaba determinada. Con ese grado de alcohol en sangre la incidencia en el accidente es un dato objetivo e irrefutable”, sentenció Britos.

Luego, el médico forense Marcelo Benetti dio cuenta de la autopsia y respondió dudas sobre una patología preexistente que tenía Valentina. “La defensa lo interrogó acerca de si eso podría haber generado alguna situación de causalidad agravada en su condición de salud y Benetti le dice que no, que no hay ningún tipo de agravamiento por esa situación, así que también consideramos que se acreditó la causa de la muerte, que fue los daños que sufrió por el accidente, y que no hay nada ajeno a eso o preexistente”, aseveró el abogado.

Tras ello, se vivió el momento más emotivo del juicio, cuando declaró el papá de Valentina, acerca de las últimas horas de vida de su hija y de cuál era el vínculo que tenía con Demian Ferrari. Contó cómo había mejorado su salud y la última vez que la vio, antes del trágico desenlace. Además, expresó su deseo de que se haga justicia.

También desfilaron por el Juzgado de Gualeguaychú los testigos presenciales del hecho y un psicólogo y un psiquiatra que presentó la defensa. Aunque estaba previsto que ayer se den los alegatos de cierre, tanto de la fiscalía como de la querella y la defensa, se extendió el interrogatorio a los profesionales médicos y la audiencia de cierre se pasó para el próximo lunes.

Luego de los alegatos, el juez tendrá 10 días para resolver este caso y dictaminar el fallo de primera instancia, condenando o absolviendo a Demian Ferrari.

Quién era Valentina Díaz

Valentina terminó el secundario en la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade, para luego iniciar a capacitarse en Gastronomía. Quería estudiar en la ciudad de La Plata y estaba juntando fondos y tramitando una beca para poder costearlo, cuando su vida terminó abruptamente.

Además, la joven tenía una particular enfermedad, llamada Miastenia Gravis. Se trata de una patología que provoca debilidad y fatiga aguda de los músculos de contracción voluntaria. Es ocasionada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos.

Los síntomas incluyen debilidad en los músculos de los brazos y las piernas, visión doble y dificultades para hablar y masticar. Los medicamentos y tratamientos pueden ayudar a combatirla, como en el caso de Valentina, que incluso había dejado algunos medicamentos producto de sus avances contra la enfermedad.