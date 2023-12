Después de que se pudiera en cuestionamiento la realización de la séptima edición de la Fiesta del Pescado y el Vino, Luis Castillo, quien será a partir del 12 de diciembre el nuevo director de Cultura, resaltó que el gobierno municipal en este contexto tiene otras prioridades.

“Los primeros datos que tenemos a nivel económico, no cierra nada, no va a alcanzar para hacer una fiesta de la magnitud que se venía haciendo. Esto se trata de revisar muchas cuestiones, no solo lo que está en la caja, sino lo que se tiene que pagar, lo que tiene que entrar de las coparticipaciones. Con el Presupuesto que estimamos, no sabemos si va a llegar esta plata. No vamos a firmar una licitación si no sabemos en que fecha lo vamos a hacer. No es plata nuestra, nosotros somos administradores de los fondos del estado, entonces si no sabemos eso no podemos hacer un contrato”, manifestó Castillo.

Además de la falta de certidumbre, el futuro responsable de Cultura argumentó que “ hay que manejarse con responsabilidad. Acá hay prioridades, no había agua en Villa María, eso es una prioridad. Se nos está planteando una situación nacional y provincial que no es joda, esta irresponsabilidad de la quita del IVA puede suponernos 5 mil millones de pesos en Gualeguaychú . Hay gente que la está pasando mal, que no puede sostener un comedor, tenemos que ver con una lente más amplia y no ponernos a pensar qué macana que no podemos hacer ahora la fiesta. Debemos tener prioridades, hay gente que no la está pasando bien”.

Sobre la acusación de que no tendrían la capacidad para organizar la Fiesta, Castillo sentenció: “Decir que no tenemos capacidad de organización es un disparate, no va por ahí. Si queremos también podemos traer a los de U2 pero es una irresponsabilidad”.

Por otra parte, las declaraciones de Castillo tiraron por los aires la idea de una transición tranquila, ya que apuntó que realizaron una denuncia por la formación aparentemente adrede de un asentamiento cerca de un conocido hipermercado de la ciudad. “Hay cosas que están pasando que son muy jodida. Hay necesidades reales. Hay que poner mucha empatía porque hay gente que no está bien. No desviemos el foco de atención. Ayer en el acto de entrega, ni siquiera se tocó el himno, es una falta de respeto. Los concejales que fueron, excepto Maradey, se levantaron y se fueron. Respetemos lo que el Pueblo eligió”.