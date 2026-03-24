El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

El cronograma de esta semana se realizará a partir del miércoles 25 hasta el viernes 27 de marzo:

-Miércoles 25: Galpón comunitario de barrios Zuppichini/Anhelado Sueño (en calles Rioja y Massaferro).

-Jueves 26: SUM Cacique ( en calles Schachtel y Los Chanaes).

-Viernes 27: Club Sarmiento (en calle Edison 520).

Recuerdan a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.