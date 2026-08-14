El programa de castraciones gratuitas para perros y gatos continuará la próxima semana en distintos barrios de Gualeguaychú. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

Las intervenciones se realizarán desde las 9 para gatos y a las 9.30 para perros. El martes 18, el operativo estará en el Club Cuchimarra, ubicado en República Oriental y Jaime de Nevares; el miércoles 19 se trasladará al CIC Néstor Kirchner, en Perigán 2300; el jueves 20 será el turno del SUM Cacique, en Schachtel y Los Chanaes; y el viernes 21 llegará al CIC Médanos, en 3 de Caballería y Lisandro de la Torre. El lunes 17 no habrá actividad por el feriado.

Las mascotas deben concurrir con correa o en transportador, además de cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El programa busca promover la tenencia responsable y contribuir al control poblacional de perros y gatos. Depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario que lleva adelante el calendario permanente de castraciones.