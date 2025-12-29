El programa, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de dar cumplimiento al calendario permanente de castraciones, con el objetivo de promover el cuidado responsable y el control poblacional de perros y gatos.

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 h y perros a las 9 h. Los turnos se solicitan telefónicamente al 3446 543429.

Cronograma de atención:

Lunes 29: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

Martes 30: SUM Munilla (Chalup 567).

Miércoles 31: No se realizarán castraciones.

Jueves 01: No se realizarán castraciones.

Viernes 02- Por la mañana no se realizarán castraciones.

Viernes 02- Por la tarde: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena)

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador y respetar el ayuno correspondiente: 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.