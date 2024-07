En las últimas horas sorprendió un mensaje publicado por Catherine Fulop en sus redes sociales, en la que detalla los pasos a seguir en lo que respecta a su presencia en los medios, donde siempre se encontró a gusto, como invitada en los más variados ciclos destacando desde momentos claves de su vida personal hasta la profesional.

Sin embargo, algo cambió, y así lo dejó ver a través de un video donde explicó que con su familia tomaron la decisión de alejarse de los medios al menos en forma temporal. La actriz venezolana, quien se sinceró con sus seguidores en Instagram, explicó que esta medida se tomó tras la boda de su hija Oriana Sabatini con el futbolista argentino Paulo Dybala.

El enlace entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue uno de los casamientos del año (orianasabatini)

“Les quería contar a través de mi medio para comunicarme con ustedes, que agradezco todo los mensajes, que me están llamando para que vaya a un programa, para que dé declaraciones, para que cuente de la boda”, comentó a través de una historia en la red social, para luego explicar: “La verdad que no estamos viendo nada de televisión, porque yo sé que hay muchos comentarios bellos y buenos, pero así como hay esos, también hay otros que son malos, y son los menos. Y a veces los comentarios malos son los que más pesan, y de propios colegas del medio, y la verdad que nos queremos quedar con lo vivido y con la dicha de este momento tan bonito que vivimos en familia”.

Fulop destacó de esta manera que la familia desea proteger la intimidad y felicidad en estos momentos, a la vez que subrayó la importancia de resguardar este momento especial de la exposición mediática: “Les agradezco a mis amigos periodistas, que me perdonen. Noteros, conductores que son amigos de toda la vida. Yo tengo más de 30 años acá y sabemos que nos queremos”, puntualizó, haciendo alusión al cariño y respeto mutuo con los profesionales del medio.

El impactante look de Cathy Fulop y Ova Sabatini al momento del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La actriz destacó que “es un momento íntimo y familiar y la verdad es que no queremos que nada empañe esta dicha que tenemos todos”, continuó al reflexionar sobre las razones al momento de tomar esta medida. “Así que vamos a estar un tiempo sin ver televisión y sin saber qué dice nadie”, reafirmó su postura.

Sin embargo, justificó la medida al explicar que “estoy atendiendo a mi gente de Venezuela, los que vinieron de los Estados Unidos, gente que vino de España”, al reiterar su deseo de disfrutar este tiempo en familia sin la interferencia de los medios. “La estamos pasando súperlindo. Así que gracias a toda mi gente bella que nos desea todo lo mejor y que ha disfrutado con lo poquito que se ha visto, que seguramente con el transcurso de los días van a surgir muchas más imágenes y se verá más de lo vivido”, concluyó Fulop, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

Cabe destacar que esta medida es considerada como una forma de intentar bajar las tensiones tras conocerse la única polémica alrededor de la boda, y fue el hecho de que Gabriela Sabatini no sería parte del evento, tal como lo había confirmado el propio Ova: “Me duele, pero tengo que afrontarlo”

Consultada al respecto a comienzos de la semana última en LAM (América), la actriz venezolana formuló declaraciones confusas, donde aseguró que Gaby asistiría a la fiesta, aunque no lo tenía del todo confirmado y reconoció que, en 30 años de matrimonio, nunca había conversado con la legendaria tenista.

Esto puso el tema definitivamente en el centro de la agenda, y, con el paso de las horas, Cathy ratificó y desmintió sus propias palabras. Acorde a su bajo perfil, Gaby no se manifestó públicamente al respecto, y tampoco lo hicieron los novios, enfocados cada uno en sus preparativos. Y a poco más de 24 horas del enlace, Ova puso fin a los rumores y dejó en claro que su hermana no asistirá a la gran fiesta familiar.

En una conversación telefónica con Socios del espectáculo (El Trece), donde también se refirió a su relación con su futuro yerno y a la tristeza por no tener en vida a sus padres, el empresario hizo frente a la pregunta que todos se hacían en la previa: “¿Te jode que haya tanta polémica con la venida o no de tu hermana a la boda?”, lo consultó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa.

“No me gusta, pero entiendo cómo es esto y sabía que iba a pasar”, contestó Ova, con cierta incomodidad. “¿Y no va a venir?”, insistió el periodista. “De verdad, no quiero hablar del tema”, replicó Sabatini, luego de un instante de silencio. “Sí, les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante”, sentenció, con un dejo de resignación. Y cerró el tema con optimismo: “Ya se solucionarán las cosas”.