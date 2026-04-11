El boxeador del club Camioneros, Catriel Álvarez, afrontará esta noche uno de los compromisos más importantes de su carrera al presentarse en el festival organizado por TNC Boxing en el club Defensores de Colón, donde se medirá ante el villaguayense Ramón Silva por el cinturón provincial de la categoría hasta 64 kilogramos. El combate será el semifondo de una velada que promete una importante convocatoria en la vecina ciudad.

Álvarez, dirigido por Ángel Dulche, buscará ratificar su crecimiento dentro del campo amateur en un duelo que tendrá un condimento especial, ya que será la segunda vez que se enfrente con Silva. El antecedente inmediato favorece al púgil de Gualeguaychú, quien a comienzos de marzo logró imponerse por puntos en fallo dividido, en una velada disputada en la localidad de San José, resultado con el que además le quitó el invicto a su rival, que llegaba con nueve victorias consecutivas.

Con ese antecedente cercano, la pelea de esta noche se presenta como una suerte de revancha para Silva y, al mismo tiempo, como una oportunidad inmejorable para Álvarez de consolidarse a nivel provincial. En juego estará un cinturón que quedó vacante tras la salida del colonense Alan Godoy, quien ostentaba el título y decidió dar el salto al profesionalismo.

En ese contexto, el representante de Camioneros intentará imponer su ritmo y capitalizar la confianza que le dio su última presentación, sabiendo que enfrente tendrá a un rival que buscará revertir la historia reciente. La velada en Colón asoma así como un escenario ideal para que Álvarez dé un paso más en su carrera y pueda consagrarse campeón entrerriano.