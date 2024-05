El fiscal, Lisandro Beherán señaló que “la causa nunca se cierra concretamente, más bien por ahí lo que se resuelve es habida una investigación, que llevó prácticamente desde el 9 de febrero hasta fines del mes pasado, se establece la no existencia de elementos de juicio o prueba para poder formular una imputación penal. Es decir, para tener formalmente establecida una acusación hay que tener cierta prueba. Habiendo una investigación que no puede establecer esa situación, se decide la no continuidad en relación al imputado, pero no así en cuanto al aspecto investigativo, lo que se conoce como el archivo. Puede haber en algún momento incorporación de prueba”.

Por otro lado, Beherán apuntó que debido a algunas irregularidades en el testimonio de quien denuncia, que lo hace meses después del fallecimiento de la paciente y, a partir de otras investigaciones, no se pudo llegar a determinar la culpabilidad de la persona señalada.

Además, explicó por qué no se practicó una autopsia sobre el cuerpo de la supuesta victima: “El hecho ocurre 3 meses antes de la denuncia y, cuando hablamos concretamente de una posible mala praxis, nos vamos a encontrar con una barrera casi infranqueable que es poder establecer la situación concretamente médica. Es muy difícil que vos pueda en un tiempo de estas características poder establecer científicamente a través de un estudio de autopsia legal lo que pasó. Una autopsia hoy ya no tiene sentido, lo dicen los médicos. Nosotros ordenamos que un médico haga la autopsia y nos certifica en un informe detallado y concreto que es imposible transcurrido el tiempo para poder encontrar un vestigio de la sustancia”.