Causa Celis- Varisco: "La prueba es importante", dijo el Fiscal General

El debate que encabezan los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros tuvo la declaración de seis testigos y la ausencia de varios de los imputados en las causas que se unificaron para el juicio, pudo confirmar Elonce. Además, uno de los involucrados, había pedido no estar en el tribunal por haber sufrido una lesión, pero lo trasladaron a la sala con muletas.

Algunos de lo que no estuvieron en la audiencia de este martes fueron María Fernanda Ordunes Ayala, ex esposa de Daniel `Tavi´ Celis, y, su hermano, Miguel Ángel Celis, supo Elonce. Además, no concurrieron a la audiencia Miguel Carmelo "Cebolla" Leguizamón, y Carlos Gastón de la Fuente.

Finalmente, Sergio Marcelo Baldi llegó con muletas a la sala. Se supo que había sufrido una caída que le provocó una lesión. Sin embargo, tras ser atendido en el hospital San Martín, el personal penitenciario dejó constancia que Baldi se podía trasladar a la audiencia con muletas.

En la nueva jornada, pasaron por el tribunal: Juan Ever Gilabert, integrante de la Policía Federal, Jorge Eduardo Cornejo, cabo de la Policía Federal, Luis Correa, quien era el encargado del perro rastreador de droga; y los testigos civiles que participaron de los allanamientos en las viviendas de, Luciana Lemos y "Cebolla" Leguizamón. Se trata de los testigos que fueron identificados como ORL, JIM y JER.

El Fiscal general, José Ignacio Candioti hizo un balance de las audiencias de esta semana y afirmó que "hubo testimonios importantes. El día de ayer, declararon testigos que hicieron alusión a un procedimiento donde se secuestraron estupefacientes, fraccionadas, dinero y otros elementos que daban cuenta de la comercialización. Y hoy declaró un testigo en el allanamiento a la señora Lemos, que dio cuenta de los panes de cocaína que se encontraron, del dinero, relató las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, y a pedido de la defensa de Lemos hizo referencia a las anotaciones que había en los cuadernos, y que por eso el Juez Federal pidió que fueran secuestrados, porque había anotaciones que eran de interés para la investigación, que daban cuenta de las actividades de comercio de estupefacientes en el lugar".