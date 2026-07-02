En una resolución clave para uno de los casos de corrupción más significativos de la provincia, la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso la remisión a juicio oral de la causa que investiga una organización dedicada a sustraer fondos públicos mediante contratos apócrifos en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Según la acusación fiscal sostenida durante las audiencias, la organización operó al menos entre enero de 2008 y septiembre de 2018. El “modus operandi” consistía en realizar contrataciones de obra con personas que no prestaban servicios reales al Estado y que solo recibían una parte ínfima de los honorarios, quedando el resto en manos de la organización.

Se estima que la maniobra involucró a más de 700 contratistas y que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, la cifra de 2.000.000.000 de pesos.

Los principales imputados y cargos

La resolución de la jueza Barbagelata alcanza a 18 implicados entre los que destacan:

Flavia Marcela Beckman y Hugo Rubén Mena: Señalados como responsables de recolectar los cheques y dinero de los contratos.

Juan Pablo Aguilera: Exsecretario Coordinador del Senado, acusado de ser uno de los organizadores de la asociación criminal y receptor de la recaudación.

Gustavo Hernán Pérez: Exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, imputado como organizador.

Sergio Esteban Cardoso: Exdirector Administrativo Contable de la Cámara de Diputados.

Alfredo Bilbao: Empresario acusado de recibir rendiciones de cuenta y distribuir ganancias ilícitas.

Los delitos que se les atribuyen incluyen peculado, asociación ilícita (agravada en algunos casos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Rechazo de planteos de nulidad y exclusiones

Durante el proceso, las defensas presentaron numerosos planteos para excluir pruebas —como registros telefónicos, evidencia digital y documentación secuestrada en allanamientos— y solicitaron la nulidad de la acusación. No obstante, la jueza Barbagelata desestimó la mayoría de estos pedidos, ratificando la validez de las pruebas recolectadas por la Fiscalía.

Asimismo, la magistrada rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por varios de los acusados, incluyendo a Ariel Faure, Diego Pagnoni, Mariano Speroni y otros funcionarios del Tribunal de Cuentas, quienes están bajo la lupa por haber omitido presuntamente sus deberes de control.

La única resolución favorable de fondo para un imputado durante esta etapa fue el sobreseimiento de Héctor Gustavo Falco. La jueza tomó esta decisión luego de que la propia Fiscalía admitiera no contar con bases suficientes para requerir la apertura de juicio en su contra tras agotar las tareas de investigación.

Con la lectura de los fundamentos y la resolución de las últimas incidencias el 1 de julio de 2025, la jueza Barbagelata cerró la etapa de audiencias de remisión, disponiendo que los autos ingresen a despacho para emitir el auto de apertura a juicio. Este documento plasmará todas las medidas de prueba (documentales, testimoniales e instrumentales) que han sido admitidas para ser producidas durante el debate oral.

Fuente: AHORA