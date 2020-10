Causa Etchevehere: el ministro Bahillo criticó a la oposición

“Luis Miguel Etchevehere mete miedo a la población al ligar esta situación a un peligro de la propiedad privada cuando nada de eso sucede. Habla de usurpación, de que se viola la propiedad privada y la constitución y nada más alejado a los hechos”, sentenció.

Al dar argumentos para exponer la falacia de los dichos del dirigente ruralista y ex ministro de Mauricio Macri, Bahillo precisó: “El temor a las usurpaciones es infundado. En Entre Ríos hay muy pocos antecedentes de intentos de usurpación urbanos, uno Gualeguaychú y otro en Paraná que se desarticularon con la rápida intervención de las autoridades. Eso marca el rumbo de la voluntad política de este gobierno, y en el campo no existieron intentos. Etchevehere lo instala como si fuera un riesgo cuando no existe tal cosa. Lo de Luis Miguel Etchevehere es de una profunda deshonestidad intelectual. Fue doloroso para todos los entrerrianos lo que nos hicieron vivir esta semana”.

Otra distorsión, apuntó el ministro, “fue pedir definiciones del gobernador y mías, cuando las tuvieron todo el tiempo. No apoyamos un hecho ilegal y respetamos a la Justicia. Lo dijimos todo el tiempo y cualquiera las pudo ver porque estaban en todos los medios; pero ellos seguían insistiendo de manera absurda; no sé qué pretendían, que avasallemos a la Justicia, que no respetemos la división de poderes, no sé. Demostraron una grosera actitud sectorial y política partidaria”.

Para el jefe de la cartera productiva provincial, la presencia de dirigentes nacionales de la oposición en Santa Elena apoyando a los hermanos Etchevehere y su madre representó un “avasallamiento” de las instituciones. “Falló una jueza y punto. No tenía que intervenir el gobernador, el ministro ni nadie del Poder Ejecutivo. Quisieron correr el eje y hacer esto una cuestión política de proyección política. Luis Miguel Etchevehere sabrá cual es la intención, pero la presencia de Pichetto y Patricia Bullrich fue poco prudente tomando parte en un conflicto judicial”.

El ministro apuntó, incluso: “Quisieron atropellar a la Justicia para influir en un fallo, cuando lo único que había que hacer era esperar el fallo. En el gobierno nos mantuvimos con la responsabilidad y respeto a la división de poderes que nos caracteriza, en cambio la oposición retrocedió ya que tomaron un camino de intento de avasallamiento a las instituciones”.