El presidente Javier Milei se refirió a la causa $Libra, en la cual la Justicia confirmó su sobreseimiento, y adelantó que iniciará acciones legales contra los "periodistas delincuentes" y medios de comunicación que, según él, le realizaron una "operación" por la causa que lo investigaba por una presunta estafa con criptomonedas.

"Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días", dijo el mandatario durante una entrevista radial.

En ese sentido, cargó íntegramente contra el grupo La Nación y un grupo de periodistas que trabajan en el diario de ese medio. "Bajo la responsabilidad de Fernando Saguier, amparando a Hugo Alconada Mon, quien me estaba mancillando".

"Me dicen que no soy republicano porque insulto. El periodismo, con otro gobierno, seguro la hubiese pasado mal. Les recuerdo que nunca les mandé a la ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal", sostuvo el mandatario.

Respecto a la "operación" a la que acusó al Grupo La Nación, Milei nombró al abogado Miguel Nathan Licht, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, quien se encargó de "refutar" las "mentiras" sobre $Libra en Nueva York.

"Ese material se lo hacía llegar a Saguier para que sepa que estaba siendo mancillado", cargó el jefe de Estado.

Si bien comenzó afirmando que llevaría a la Justicia las denuncias contra los periodistas, el Presidente bajó la espuma y explicó que primero lo tiene que evaluar con sus abogados, aunque sostuvo que se trata de "un escándalo de proporciones mayúsculas".

"Intentan generar caos para conseguir favores políticos. Nadie pidió disculpas por las aberraciones. Intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial", justificó.

No solo a la prensa, sino que también cuestionó la conformación de la comisión investigadora de $Libra en el Congreso: "Es una irregularidad institucional enorme la creación de la Comisión. ¿Desde cuándo tiene que dedicarse el Congreso a investigar? Es un avance de los poderes respecto a la justicia, es un disparate institucional".

Fuente: Noticias Argentinas