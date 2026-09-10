El Juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, dictó el procesamiento con prisión preventiva para el comisario Daniel Alejandro Rosatelli y el resto de los imputados en la causa por narcotráfico. Se trata del expediente que investiga el hallazgo de más de 1.300 kilos de marihuana en La Paz, en febrero de este año.

Según se informó a AHORA, la Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para Rosatelli, César Leonel Ramírez, Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, imputados como coautores del delito de transporte agravado de estupefacientes.

Además, para Rosatelli, el procesamiento abarca también los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real. Este hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2025 en calle Bavio al 367, en la sede de la ONG “Suma de Voluntades”, según indica la resolución judicial.

Por otro lado, se trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de $15.000.000 individuales para responder a las costas procesales y eventuales penas pecuniarias.

Prisión preventiva para todos los acusados

Por último, se dispuso que los imputados continúen alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a disposición del Juzgado Federal mientras avanza la causa.

Fuente: AHORA