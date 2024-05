La denuncia presentada por el intendente Mauricio Davico contra la gestión anterior por no poner un tanque de agua en lo que sería el nuevo Parque Industrial Seco (proyecto ya desestimado por el Ejecutivo actual) provocó un gran revuelo y fuertes cruces entre el Piaggismo y el “Palitismo”.

Quien presentó publicamente la denuncia fue el jefe de gabinete Luciano Garro, quien en Ahora Cero Radio el 23 a mayo expresó: “Fuimos a la justicia, hoy en fiscalía presentamos la primera denuncia para que se investigue el expediente Nº 776 por irregularidades en el Parque Industrial Seco. Está presentado con pruebas”, sostuvo.

“Se constató que la obra no había sido concluida puesto que el tanque de provisión de agua no había sido instalado. Tal constatación dio cuenta de que el mentado tanque estaba todavía tumbado en el piso, en posición horizontal, no habiendo sido emplazado y erguido como correspondía. El 29 de diciembre de 2023, se suscribió al decreto Nº 5377/2023 el que ordena en su artículo 1º: Anúlese el Decreto nº 4818/2023 emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 30 de Noviembre de 2023 dejando sin efecto el pago de la suma de ‘ PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($2.098.200,00), a la firma ’METALÚRGICA D-A SA", sostiene la denuncia presentada por Mauricio Davico en la justicia.

Quien salió a responder en la jornada de hoy fue Martín Britos, el ex titular de Legal y Técnica de la gestión Piaggio y el abogado defensor de los ex funcionarios implicados. “Hay audios de whatsapp que hemos presentado y va a ser evaluado por el Ministerio Público Fiscal en el que Domingo Carrazza (actual titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial) pide que no se instale el tanque. Son antencedentes inmediatos, de conocimiento de la actual gestión y voluntad de que esto no se haga. Nosotros tenemos claro porque no se hizo, por cuestiones climáticas, y porque la empresa no pudo”, enfatizó.

Ahora ElDía accedió a esos chats y audios que están en manos de la justicia. Los mismos dicen lo siguiente:

-Carrazza: “Hola Carlitos, ¿cómo andás? Espero que andes bien, que estés bien. Te hago una pregunta práctica, vos me dijiste que el tanque del Parque Seco estaba contratado para su colocación. Me hablaste de una empresa de Santa Fe, yo hoy estoy viajando a Santa Fe, ahora después de comer, ¿me podés pasar la info o con quién me puedo contactar allá? En fin, una información o algún contacto o algo que tengas que quiero charlar un poquito con esa gente, porque el tema es realmente si colocarlo ahí. Yo diría si podíamos suspender eso, dejarlo en stand-by hasta que se asuma y después se vea realmente cuál va a ser el rol definitivo de eso. Igualmente, si ya está contratado, quedaría el compromiso con esta gente. No quiero interceder, pero en definitiva, dame ese ‘handicap’ de que esta semana no se haga y poder por ahí repactar tiempo y forma. En fin, no sé qué opinás”.

-García: "Hola flaco, ¿cómo va todo? No creo que se pueda parar eso, está todo acordado, porque si no lo instalan no cobran y de última después sáquenlo”.

Carrazza: “No, pero bajar eso es una locura, Carlito. Me parece que podemos hablar con la empresa. Si no me podés dar el contacto, yo la busco. No te da problema. Yo voy a hablar con la empresa. Sería una locura colocarlo ahora y después bajarlo. Me parece que es un despropósito. Por cuatro días que falta de gobierno. Me parece a mí, no sé. Si vos no me podés dar el contacto de la empresa, yo lo busco. No te preocupés”.

García: "Pero hay una licitación y además el compromiso en la rendición con el programa nacional, no se puede, hay que cumplir, flaco”.

Carraza: "A ver Carlito, discúlpame, yo te entiendo. Ahora que tienen una fecha definida ya, no se puede, suponete que haya mal tiempo la semana que viene, o se rompió la grúa, ¿me entendés? Yo creo que es una cuestión de sentarse a conversar, y el tema nacional es tan estricto que si vos no rendís tal cosa, para eso estamos, obviamente que no vamos a hacer ninguna cagada, iremos a cumplir con las cosas pactadas, eso desde ya, no vamos a quedar mal con nadie ni a contradecir nada respecto a las contrataciones, pero se te ha pedido eso porque es un handicap que nos das de unos días, porque no sé qué va a pasar con el parque seco, es una decisión que tomar unilateralmente con el actual gobierno, con poco consenso, por lo menos es lo que uno percibe, y bueno, están invirtiendo un montón de guita, que también será de afuera, será de donde sea, pero tratemos de optimizar, en mi opinión, obviamente que vos estás en el cargo y sabrás lo que tenés que hacer, pero a mí me parece que sería conveniente, hablamos con la empresa, hablamos con vos, nos juntamos telefónicamente y les ponemos la posibilidad de que puedan esperar una semana hasta que nosotros definamos, es un tanque de mucha capacidad de agua y acá está faltando en algunos lugares el pozo que no tiene los tanques, entonces hablaremos con el que digamos la cuestión de la licitación, lo veremos. Hay tantas cosas trabadas que tampoco me parece a mí, Carlitos, no tengo experiencia en el tema, te soy sincero, en ese punto, pero bueno, creo que si se conversa, se charla, se pacta, se pueda acordar, me parece a mí. Perdoná que fui tan largo, Carlitos, discúlpame".

García: “Flaco, lo hablamos, pero no estarías entendiendo, el tanque fue comprado por un destino específico que es para ese parque. Ya está rendido y esperando el visto, no ponerlo sería malversación de fondos, a mí, por favor, vamos a hablarlo, pero es así”.

Carrazza: “Ok Carlito, que te parece si lo hablamos el lunes tranquilo, te entiendo, no te preocupes si no vamos a hacer nada que sea contra la natura pero charlemos el lunes querés, yo lamentablemente me voy a Santa Fe ahora y no... pero el lunes lo charlamos, lo hablamos con... supongo yo que acá hay una cuestión jurídica también y bueno, lo charlamos, no hay problema, mientras que da la voluntad de charlar ya es importante Te mando un abrazo”.

García: “Dale, por favor, te agradezco. Sí, charlemos. Un abrazo”.

Carrazza: “Carlito, quedate tranquilo, no vamos a hacer nada que sea perjudicial para lo que ustedes han hecho, quedate tranquilo, vamos a charlar tranquilo, si son fondos nacionales hay que rendirlos y hay inspecciones, bueno, perfecto, pero quedate tranquilo loco, no era para que te alteres ni mucho menos, te mando un abrazo”