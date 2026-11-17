Con algo de nubes en el cielo, el sol volvió a salir en Gualeguaychú, aunque sea por momentos. Fue luego de las alertas que se habían publicado sobre las tormentas fuertes previstas para la región del litoral.

Poco después de las 22 del lunes comenzó a llover hasta que se desató una fuerte tormenta que se mantuvo con precipitaciones hasta la 5 de la madrugada de hoy. Las condiciones climáticas cumplieron lo que desde el Servicio Meteorológico se estaba adelantando desde la tarde del lunes, con un alerta que llegó a ser naranja por la intensidad de la tormenta que se aproximaba.

Desde Barómetro Argentina se informó en la mañana de hoy que habían “cesado las alertas meteorológicas que estaban vigentes para nuestra área de cobertura”. “Las condiciones meteorológicas han mejorado y los fenómenos previstos han perdido intensidad”, agregó el comunicado.

Desde Prefectura Naval en Gualeguaychú se informó que, según sus registros, el pluviómetro marcó 36 mm de lluvia y con respecto al comportamiento del río Gualeguaychú, en el puerto local la altura las 8 de la mañana era de 2.14 cm bajando, mientras que en Puerto Boca era de 2.08 cm bajando.