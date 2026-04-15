Luego de una jornada marcada por precipitaciones persistentes, el clima comenzará a mostrar una mejora paulatina en Gualeguaychú. Este miércoles llovió durante gran parte del día y, de acuerdo a datos de Defensa Civil, se registraron alrededor de 60 milímetros en la ciudad y zonas aledañas.

Para este jueves, el pronóstico anticipa un escenario más estable, aunque todavía inestable en las primeras horas. Se esperan lluvias intermitentes durante la mañana y hasta el mediodía, momento a partir del cual podrían abrirse algunos claros y permitir la aparición del sol por lapsos.

La jornada comenzará mayormente nublada, con tendencia a mejorar de forma gradual hacia la tarde. No obstante, los altos niveles de humedad continuarán siendo protagonistas, generando una sensación térmica elevada a pesar de no tratarse de temperaturas extremas.

En cuanto a los valores térmicos, se prevé un rango que irá desde los 20 grados durante la madrugada hasta alcanzar los 25 grados en las primeras horas de la tarde, en un contexto de ambiente templado y húmedo.

De acuerdo a estas condiciones, se espera que el tiempo comience a componerse progresivamente, dejando atrás el escenario de lluvias intensas que marcó el inicio de la semana, aunque todavía con cierta inestabilidad residual.