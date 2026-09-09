La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que durante agosto de 2026 se patentaron 915 vehículos cero kilómetro en Entre Ríos. El volumen representó una caída del 32,0% interanual, ya que el mismo mes del año pasado se habían registrado 1.345 unidades. Con este registro, la provincia explicó el 2,1% del total de las operaciones formalizadas en el país.

En la comparación mensual frente a julio de 2026, las inscripciones de automotores en el territorio entrerriano mostraron una reducción del 9,4%. En el séptimo mes del año se habían alcanzado 1.010 unidades patentadas en la provincia, lo que significó una diferencia de 95 vehículos menos entre ambos períodos.

Por su parte, en los primeros ocho meses de 2026 el acumulado de patentamientos en Entre Ríos sumó 9.191 unidades. La cifra constituyó una contracción del 17,3% respecto del mismo lapso de 2025, período en el cual se habían contabilizado 11.114 inscripciones, publicó Dos Florines con datos de Acara.

Creció la venta de motos



Por otro lado, la venta de motos cero kilómetro en Entre Ríos mantuvo la tendencia positiva durante agosto en la comparación interanual, lo que consolida un mercado que sigue exhibiendo signos de fortaleza. De acuerdo a los datos de Acara a los que accedió el sitio Dos Florines, durante el octavo mes de 2026 se patentaron 2.187 unidades en la jurisdicción provincial, lo que representa un incremento del 14,5% respecto a los 1.910 motovehículos registrados en el mismo mes de 2025.

Pese a este sólido crecimiento interanual, el desempeño comercial en el corto plazo presentó una contracción si se lo contrasta con el mes inmediatamente anterior. Las estadísticas oficiales de Acara detallan que en la comparación mensual contra julio de este mismo año, cuando se habían comercializado 2.284 unidades en el territorio entrerriano, las ventas de agosto anotaron una caída del 4,2%.

Sin embargo, al observar el panorama general del año, el balance para los concesionarios locales sigue siendo altamente positivo. En el acumulado de enero a agosto de 2026, la provincia alcanzó un total de 18.425 patentamientos de motos nuevas. Este volumen se traduce en una contundente suba del 52,8% en comparación con el mismo período de 2025, lapso en el cual se habían registrado 12.056 operaciones, demostrando la firmeza de la demanda a lo largo del ejercicio en curso.