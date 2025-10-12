En un hotel en el centro de Gualeguaychú, la Policía de Entre Ríos detuvo a Pablo Laurta y rescató a su hijo, P. R., a quien había secuestrado luego de presuntamente dar muerte a su expareja, Luna Giardina; y a su exsuegra, Mariel Zamudio.

Toda la investigación la hizo la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba, con instrucciones del fiscal Gerardo Reyes. En tiempo real, los investigadores cordobeses orientaron del trayecto que seguía Laurta desde que el sábado alrededor de las 14 tomó un remís en cercanías de la casa donde se produjo el doble femicidio, en Villa Serrana, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba.

Desde Córdoba también se había activado el Alerta Sofía, luego de una comunicación directa del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros con la responsable del protocolo, Paula Sánchez, para evitar que el niño pueda salir del país.

“En todo momento estuvimos comunicados e intercambiando información con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, para hacer un trabajo conjunto, que llegó a encontrar sano a Pedro, sin ponerlo en peligro en ninguna circunstancia ante la eventualidad de que su padre continuara armado”, detalló Quinteros.

Laurta es uruguayo y al parecer pretendía cruzar en una barcaza el rio Uruguay, para entrar de manera ilegal al país vecino para eludir el pedido de captura y el Alerta Sofía que se había emitido para dar con Pedro. Fue encontrado en el hotel Berlín, del centro de Gualeguaychú.

El horario en el que tomó el taxi en Córdoba descartaría, prima facie, la vinculación con el otro evento trágico que ocurrió en la misma zona de la capital provincial: el incendio en una iglesia que dejó dos víctimas niñas de 1 y 5 años. Ese siniestro se habría iniciado por después de las 15, cuando Laurta ya estaba viajando en el taxi contratado para salir de Córdoba.

En las próximas horas, el ministro Roncaglia de Entre Ríos dará una conferencia de prensa para dar más detalles del operativo, en el que tuvo una intervención clave el área de Inteligencia Criminal que consiguió cómo rastrear a distancia el movimiento que hacía Laurta y permitió, a partir de una combinación de distintas acciones en terreno y tecnológicas, a que el fiscal Reyes pudiera hasta escuchar las conversaciones que hacía en viaje el prófugo.

