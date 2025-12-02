La venta de motos 0 kilómetro cayó un 10,3% interanual en noviembre en toda el país, al patentarse 45.004 unidades, y terminó casi 30% debajo del registro de octubre, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El retroceso del penúltimo mes del año frente al nivel alcanzado en octubre fue del 28,7%, ya que las motos patentadas habían sido 63.155. Mientras que la merma interanual se dio ante las 50.173 unidades vendidas en noviembre de 2024.

De esta forma, en los 11 meses acumulados de 2025 se patentaron 582.981 unidades, esto es un 33,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001 motovehículos, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a la participación de las marcas en el mercado, el reporte reflejó que no se observan cambios con respecto a octubre en los primeros puestos, con Honda liderando con 8.597 unidades, seguida por Gilera con 6.314, y Motomel en tercer lugar con 5.168. En el cuarto puesto sigue Zanella con 4.277 y Keller con 3.883 cierra el top five.

En relación al modelo más patentado, si se exhibe una importante modificación, ya que luego de tres meses segunda retomó en noviembre a la primera posición la Gilera Smash, con 4.413 rodados vendidos, desplazando al segundo puesto a la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, con 4.261 unidades.vrfBJQ

Ranking de patentamientos de motos por modelo en noviembre:

Gilera Smash: 4.413

Honda Wave 110: 4.261

Keller KN110-8: 3.324

Motomel B110: 2.779

Corven Energy 110: 2.538

Zanella ZB 110: 1.554

Mondial LD 110 MAX: 1.241

Motomel S2 150: 924

Zanella ZB 110 RT: 870

Honda XR150L: 818