Una impactante caída de granizo se registró este martes en el departamento Federal. Según se supo, las piedras se precipitaron en la zona de Colonia Federal, San Lorenzo y en la cabecera departamental.

De acuerdo a lo informado por Antonio Silveyra, de Desde Federal, en algunos sectores fue más abundante y de mayor tamaño.

Cabe destacar que Federal es uno de los cinco departamentos que permanece bajo alerta naranja por tormentas, mientras que otros 10 están bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno.