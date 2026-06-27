Las compras de dólares por parte de los argentinos se desaceleraron en mayo y marcaron el nivel más bajo desde diciembre pasado, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central (BCRA).

Según informó la entidad, el mes pasado las personas humanas adquirieron billetes estadounidenses por US$2212 millones (un 18% menos que el mes previo) y vendieron US$408 millones en los bancos.

Así, las compras netas fueron de US$1804 millones, cifra que significó una caída del 20% con respecto al nivel registrado en abril. “Además, registraron compras netas de divisas sin fines específicos por US$408 millones”, destacó el informe cambiario mensual del organismo.

En cuanto a la cantidad de individuos que operaron en el mercado de cambios: 1,4 millones de personas compraron dólares y 730.000 clientes vendieron sus billetes en los bancos. Esos números se mantienen relativamente estables en los últimos meses.

“En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de mayo (unos US$1900 millones), se estima que unos US$700 millones quedaron depositados en bancos locales y US$300 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos US$800 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas”, detalló la entidad.

Aunque cayeron en la comparación mensual, las compras brutas de dólares por parte de individuos en los bancos fue persistente en 2026. En enero, demandaron US$2613 millones; en febrero, US$2368 millones; en marzo US$2363 millones; en abril treparon arriba de los US$2700 millones; y con los US$2260 millones de mayo suman US$12.331 millones brutos en los primeros cinco meses del año.