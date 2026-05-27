Abril fue el tercer mes consecutivo con una baja en la venta al público de combustibles en lo que va de 2026, según un informe privado. La guerra en Medio Oriente que disparó los precios al consumidor y la depresión de los ingresos populares explican esta contracción.

De acuerdo al informe realizado por Surtidores, se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos (m³), frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38% interanual.

En relación con el mes anterior, la demanda también percibió una baja del 1,98%, teniendo en cuenta que marzo tiene 31 días y abril 30.

El reporte marcó que la tendencia de crecimiento en el consumo de combustibles Premium continúa aunque se encuentra “más moderada” y detalla que la nafta lo hace al 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 a 5,85%.

Por otro lado, indica que la demanda de nafta súper bajó 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 9,96%, tendencia que se repite un nuevo mes, pero con “descensos más pronunciados”.

Ranking de venta por provincias

Entre las que más ventas de combustibles tuvieron en el cuarto mes del año se encuentran:

Buenos Aires: 468.312 m³.

Córdoba: 141.750 m³.

Santa Fe: 106.571 m³.

CABA: 86.577 m³.

Por otro lado, en relación a las empresas, los números muestran que la petrolera de bandera lideró las ventas en abril de 2026.

YPF: 746.648 m³.

Shell: 294.978 m³.

AXION Energy: 159.011 m³.

PUMA Energy: 72.413 m³.

El Gobierno defendió la desregulación del sector energético

El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, afirmó que el país atraviesa “una transformación profunda” sustentada en la desregulación, la apertura económica y la confianza en la iniciativa privada.

Durante su exposición en la Cumbre de Estaciones de Servicio ante más de 700 referentes de la industria, el funcionario defendió el rumbo impulsado por el Gobierno nacional y remarcó que el objetivo principal de la gestión es abandonar décadas de intervención estatal para construir un escenario más competitivo y atractivo para las inversiones, informó el sitio Surtidores.

Federico Veller y Federico Sturzenegger marcaron la agenda oficial, mientras petroleras, operadores y proveedores aprovecharon el encuentro para debatir inversiones, operación y nuevas oportunidades de negocio.

“Argentina está viviendo una transformación profunda en materia energética. Una transformación que parte de una convicción: el Estado no puede ni debe sustituir al sector privado. Su función es garantizar reglas claras, estabilidad y libertad para invertir”, afirmó Veller.

El funcionario consideró que las políticas aplicadas durante años sobre el mercado de combustibles generaron distorsiones que afectaron la capacidad de crecimiento del sector y limitaron el desarrollo tecnológico.

“Durante décadas, la intervención y el control político de los precios distorsionaron el sistema energético. Hoy estamos corrigiendo eso”, sostuvo. Según explicó, la administración nacional busca recuperar “la lógica económica que da sustento a la inversión” para fortalecer toda la cadena de valor hidrocarburífera.

En ese marco, destacó el desempeño alcanzado por la balanza energética argentina, que durante 2025 registró un superávit histórico de 8.700 millones de dólares.