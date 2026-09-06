En horas de la mañana del sábado, personal policial de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, mientras se encontraba realizando tareas investigativas, procedió a demorar a un hombre en inmediaciones de Cervantes al 400 aproximadamente.



Al corroborar sus datos, la Policía constató que efectivamente sobre este hombre, de 32 años, pesaba un pedido de detención vigente en el marco de una causa por Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización, vinculada con los allanamientos realizados el pasado viernes 4 de septiembre.

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Ante esta situación, los efectivos procedieron a detenerlo y trasladarlo a la Jefatura Departamental, con colaboración de personal del Comando Radioeléctrico. Allí se realizaron las diligencias correspondientes y el detenido quedó finalmente alojado en la Alcaldía, previa comunicación con la fiscalía en turno.



Otro prófugo atrapado



La Policía también informó que el sábado al mediodía detuvieron a otro hombre, de 34 años, con pedido de detención vigente en el marco de la misma causa.



Fue visto en las inmediaciones de Brasil y J.J Franco. Al notar la presencia policial se dio a la fuga iniciándose una persecución a pie, a la que se sumaron móviles policiales en apoyo.



El prófugo fue finalmente aprehendido en inmediaciones de Plaza de Agua, dentro de un corral de una chanchería. “Durante la huida, el individuo intentó ingresar a distintos domicilios con el propósito de evadir a los efectivos, sin lograr su cometido”, agregaron en un comunicado.



Por disposición de la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado del sujeto a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia.