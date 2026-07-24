La Policía detuvo este viernes por la mañana a Germán Rossi, alias “Tara”, el prófugo buscado por un homicidio agravado en Entre Ríos. El procedimiento se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda de barrio La Higuera, en Concepción del Uruguay.

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones y del Grupo Especial GEPER de la Jefatura Departamental Uruguay. La medida se llevó adelante minutos antes de las 8 de la mañana en un inmueble ubicado sobre calle Maipú al 1100, donde los efectivos lograron localizar al hombre que era intensamente buscado.

Según se informó, el allanamiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías número 1, con intervención de la fiscal María de los Ángeles Becker. La orden judicial permitió ingresar a la vivienda señalada en el marco de la investigación y avanzar con la detención del principal sospechoso.

Durante el procedimiento, los uniformados hicieron efectiva la detención de Rossi, identificado como el principal sospechoso dentro del legajo judicial que investiga el homicidio agravado. Tras ser reducido, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Magistratura interviniente.

Además, las autoridades dispusieron el arresto de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y propietarios de la finca allanada. De acuerdo con la información policial, los dos quedaron imputados en forma directa por el delito de encubrimiento agravado.

Como parte de las requisas realizadas en el lugar, intervino personal de Policía Científica, que procedió al secuestro formal de dos teléfonos celulares y dos réplicas de armas de fuego tipo pistola. Los elementos fueron incorporados al legajo y serán analizados en el marco de la causa.

Los tres detenidos fueron derivados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continuará ahora con las medidas ordenadas por la Fiscalía y el Juzgado de Garantías para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.