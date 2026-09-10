El accidente aéreo se registró poco antes de las 13.30 en un campo situado en la zona de Ceibas, a unos 20 kilómetros adentro del mojón 25 de la Ruta Nacional 14.

La caída de la avioneta habría ocurrido en inmediaciones al establecimiento Las Marías.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron al lugar y sólo se ha informado hasta el momento que el piloto comandaba una avioneta fumigadora y tras su asistencia en el lugar, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Aún se desconoce la identidad de la víctima y el tipo de lesiones que sufrió en la caída.